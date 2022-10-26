В Иране арестовали болельщика, который шел пешком в Катар на чемпионат мира

Фанат планировал пешком добраться до Катара к старту чемпионата мира по футболу 2022 года, первый матч которого состоится 20 ноября. Ранее СМИ сообщали, что связь между ним и родственниками оборвалась 2 октября, когда он находился на территории Ирана в 5 километрах от границы с Ираком.

«Сантьяго Санчес, футбольный болельщик из Испании, исчезнувший три недели назад после въезда в Иран, был арестован в городе Секкезе у могилы Махсы Амини. Говорят, что его забрали вместе с переводчиком, а затем переправили в Тегеран», — говорится в сообщении Iran International.

Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров «Фараджа», принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов.