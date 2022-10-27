СМИ узнали прогноз суперкомпьютера на победителя чемпионата мира в Катаре

Результат основан на статистике из компьютерной игры EA Sports FIFA, а также на выборке из 192 игр группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Суперкомпьютер предсказал, что в финале турнира сборная Аргентины обыграет в серии пенальти команду Португалии.

По данным исследования, сборная Англии дойдет до полуфинала турнира, где уступит португальцам.

На чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, сборная Аргентины, в составе которой выступает семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.