Потерял ребенка и хотел покончить собой. Трагедия легенды сборной Англии

Джеффри Херст вонзил четвертый мяч в ворота сборной ФРГ за несколько секунд до финального свистка. Вся скамейка победно вскинула руки и помчалась на поле. Среди них был один футболист, чье лицо не расплылось в улыбке. Через пару часов, уже во время банкета Гривз тихонько покинул праздник и ни с кем не попрощался. Он вернулся в свой номер, взял заранее собранный чемодан с вещами и помчался домой. Джимми чувствовал себя чужим на вечеринке.

Остался без золотой медали

Гривз подходил к домашнему чемпионату миру в статусе главного английского бомбардира. К 26 годам он уже настрелял несколько сотен голов за «Челси» и «Тоттенхэм». Пять раз Джимми становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Чтобы понять его уникальность можно озвучить всего один факт — он забил свой сотый гол в высшем английском дивизионе, когда ему было всего 20 лет. Многие из рекордов не побиты до сих пор.

Незадолго до мундиаля Гривз подхватил желтуху и тяжело заболел. В Англии начали всерьез опасаться, что он может пропустить турнир. Но тяжелые месяцы восстановления дали свои плоды. Джимми был готов разрывать. В товарищеском матче перед чемпионатом мира форвард даже оформил покер.

В первых двух встречах группового этапа англичане забили всего два гола, но набрали четыре очка. В последнем туре пришлось бодаться с французами. Стоит ли говорить, что матч для обеих команд был невероятно принципиальным? На поле происходила настоящая битва, которая завершилась в пользу сборной Англии.

Сам Джимми во время матча начал чувствовать, что в его бутсе что-то хлюпает. Шел дождь, поэтому он не обратил внимания. Пока не добрался до раздевалки. Хлюпала вовсе не вода, а залившая бутсу кровь. Один из французов жестко влетел в форварда и шипами рассек ему голень, которая начинала стремительно опухать.

Команды выходили из группы сразу в четвертьфинал, шансов восстановиться к финалу у Джимми было мало. Хотя он искренне верил, что все удастся. Если после матча с французами Гривз даже не мог наступать на ногу, то ближе к финалу уже начал совершать пробежки. Врачи сотворили настоящее чудо, поставив его на ноги.

Вот он — главный матч в жизни. Финал чемпионата мира против сборной ФРГ. Только сыграть в нем Гривзу не удалось. Травмированного форварда в составе заменял Херст, который отлично справлялся. Тренер не стал отправлять в запас парня, который отлично себя проявил в плей-офф. Не стоит забывать, что на дворе был 1966 год. Делать замены по ходу матча тогда не разрешали. Поэтому попадание в стартовый состав обязывало играть до финального свистка.

Спустя время можно сказать, что тренер англичан поступил верно. Херст оформил хет-трик, принеся хозяевам турнира главную победу в истории. Золотые медали тогда получили ровно 11 человек — весь стартовый состав. Никому другому награды и не полагались.

Потерял ребенка

Гривз прекрасно это знал. Полученная травма оставила его без главного матча в карьере и без заветной медали. Поэтому в день финала он собрал все свои вещи и сложил их в чемодан. Джимми понимал, что при первой же возможности покинет команду и помчится домой.

«Произошел момент триумфа для целой страны, но в душе я был несчастлив. После игры ускользнул с банкета, схватил чемодан и отправился в аэропорт. Когда вернулся домой, просто напился в одиночестве. В тот момент чемпионат мира для меня уже стал историей. Я чувствовал чудовищную несправедливость», — говорил Гривз.

С тех пор он провел лишь три матча за сборную, в которых забил один мяч. При этом Джимми оставался в шикарной форме еще три года. Форвард наколотил 96 голов в чемпионате Англии. Однако выходить на поле в матчах за сборную с прежними эмоциями он больше не мог.

Только нельзя сказать, что пропуск финала чемпионата мира стал главной трагедией в его жизни. За несколько лет до этого он вместе с женой Ирен пережил настоящее горе. В 1961 году у пары родился первенец — Джимми-младший. Малыш прожил всего пять месяцев и скончался от пневмонии.

«Врачи сказали нам с Ирен просто идти домой и продолжать жить обычной жизнью. Это было невозможно», — вспоминал Гривз.

Стал бомжом из-за алкоголя

Джимми забил за карьеру почти пять сотен голов и стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в истории, повесив бутсы на гвоздь в 31 год. Гривз еще немного поиграл в полулюбительских лигах, пока окончательно не оставил футбол в прошлом. Он просто не знал, что делать с освободившимся временем и все чаще стал прикладываться к бутылке.

«Многие футболисты предпочли бы, чтобы их застрелили сразу же после завершения карьеры. Ведь им очень трудно найти новое место в жизни. Спортсмены просто не могут заменить футбол и начинают спиваться», — объяснял Джимми.

Гривз и в молодости мог позволить себе пару стаканов после матча, но завершение карьеры развязало ему руки. Сначала он пил все те же два бокала. Со временем доза увеличивалась. При этом Джимми нигде не работал и просто пропивал состояние. Дошло до того, что он приходил в бар к его открытию и сидел там до самого вечера. Бывший футболист выпивал по 12 пинт и шел домой, по пути покупая бутылку водки себе на вечер.

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Очень быстро легендарный форвард превратился в обычного алкоголика, который начинал и заканчивал свой день с бутылкой в руках. Ирен, конечно, этого не выдержала и подала на развод. Дошло до того, что Гривз оказался на улице и начал торговать одеждой, чтобы ему хватало на новую бутылку пива.

«Я полностью потерял 70-е годы, они прошли мимо меня. Был беспробудно пьян с 1972 по 1977 год. Когда Ирен подала на развод, то сказала, что уходит не от Джимми Гривза, а от незнакомого человека, в которого тот превратился. И она была права. Я превратился в жуткого пьяницу, который сошел с рельс нормальной жизни», — вспоминал Гривз.

Бывший футболист потерял все. Именно в тот момент он понял, что так больше нельзя. Джимми остался без семьи, дома и денег. Единственным другом стала бутылка. Тогда он придумал удивительное решение — позвонил знакомому журналисту и попросил об интервью. Через несколько дней на первой полосе издания Sunday People появилась фотография Гривза с заголовком: «Алкоголь убивает меня».

«Не раз в минуту глубокой депрессии я брался за острую бритву, чтобы покончить с собой. Но то ли склонность к долгим раздумьям, то ли трусость не дали мне довести дело до конца. Я был очень болен. У меня было лишь два пути — оказаться на кладбище или повернуть все вспять», — сказал Гривз в разговоре с журналистом.

Джимми обратил внимание прессы и старых знакомых на свою проблему. Многие откликнулись на это обращение и помогли Гривзу отправиться в один из лучших английских реабилитационных центров. Когда он вышел из лечебницы, то первым делом позвонил Ирен: «Обещаю тебе, больше ни капли». И он сдержал обещание.

Спустя время Гривз смог вернуться в социум и воссоединиться с Ирен, с которой и прожил счастливо долгие годы. А в 2007 году ему даже вручили заветную медаль чемпиона мира после специального решения ФИФА. Джимми скончался в прошлом году в возрасте 81 года в окружении любящей семьи.

В последнее время он лишь с улыбкой вспоминал тяжелые времена, которые ему пришлось пройти из-за смерти первого сына и алкоголизма. Уже сейчас точно можно сказать, что его главной победой стали не трофеи и награды, а преодоление своей зависимости. Ведь она могла завершить его жизнь гораздо раньше.