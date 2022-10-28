Де Хеа нет в предварительном составе сборной Испании на ЧМ-2022. Рамос, Фати и Кепа — в списке

В итоговую заявку на чемпионат мира войдут 26 футболистов. По просьбе тренера Луиса Энрике предварительный состав не будут публиковать. В предварительном списке по пять игроков на каждую позицию.

По данным As, там нет вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Отмечается, что на ЧМ-2022 отправятся Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд»). Кепа Аррисабалага («Челси») и Давид Сория («Хетафе») в списке, но на ЧМ-2022, скорее всего, не поедут.

As пишет, что в предварительном составе есть Ансу Фати («Барселона»), травмированные Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») и Жерар Морено («Вильярреал»), а также Нико Уильямс («Атлетик»), Борха Иглесиас и Серхио Каналес (оба — «Бетис»).