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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022

Национальная команда Италии может заменить сборную Туниса на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Le Parisien.

Италия
ТунисЧемпионат мира: таблица и календарь
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Ранее сообщалось, что ФИФА может исключить Тунис из чемпионата мира из-за вмешательства правительства в футбольные дела страны. Это произошло после слов министра молодёжи и спорта Туниса Камеля Дегиша, который намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.

Если сборную Туниса отстранят, её место на ЧМ-2022 может занять национальная команда Италии как команда, занимающая самое высокое место в рейтинге сборных ФИФА.

Сборная Туниса на ЧМ-2022 в одной группе сыграет с Данией, Австралией и Францией.

Отметим, ранее посол ООН призвал ФИФА заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2022.

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