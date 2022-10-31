Погба может пропустить чемпионат мира из-за новой травмы, сообщают СМИ

По информации источника, у 29-летнего француза возникли проблемы с мышцами бедра. Ожидается, что он пропустит не менее десяти дней.

Ранее сообщалось, что Погба получил повреждение латерального мениска во время летнего турне «Ювентуса» по США. Ожидалось, что ему сделают операцию в Соединенных Штатах, но футболист, по данным СМИ, отказался от хирургического вмешательства и выбрал альтернативный вариант лечения. Позднее полузащитник согласился на проведение операции. 18 октября француз вернулся к тренировкам.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции должна сыграть в группе D с командами Туниса, Австралии и Дании.