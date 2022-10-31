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11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погба может пропустить чемпионат мира из-за новой травмы, сообщают СМИ

Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира по футболу в Катаре из-за новой травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Франция
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Источник: AP 2022

По информации источника, у 29-летнего француза возникли проблемы с мышцами бедра. Ожидается, что он пропустит не менее десяти дней.

Ранее сообщалось, что Погба получил повреждение латерального мениска во время летнего турне «Ювентуса» по США. Ожидалось, что ему сделают операцию в Соединенных Штатах, но футболист, по данным СМИ, отказался от хирургического вмешательства и выбрал альтернативный вариант лечения. Позднее полузащитник согласился на проведение операции. 18 октября француз вернулся к тренировкам.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции должна сыграть в группе D с командами Туниса, Австралии и Дании.

Погба вернулся в «Ювентус» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле. Контракт с полузащитником рассчитан до 30 июня 2026 года. В составе итальянского клуба француз четырежды становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Суперкубок Италии и два раза — Кубок страны.

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