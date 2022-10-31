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16:28 (мск), источник: Sport24

Сборная Уэльса может сменить название после ЧМ-2022

Уэльс рассмотрит возможность изменения названия национальных футбольных команд после чемпионата мира в Катаре, сообщает The Sun.

УэльсЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В настоящее время в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА Уэльс выступает под английским словом Wales. Однако местная федерация футбола ведет переговоры о смене названия команды на Cymru.

Cymru (произносится как камри) — валлийское название Уэльса, которое уже используется валлийской футбольной федерацией во внутренних и внешних коммуникациях, а также сотрудниками штаб-квартиры руководящего органа в долине Гламорган.

На чемпионате мира 2022 года сборная Уэльса выступит в группе В, где ее соперниками будут сборные Англии, США и Ирана.

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