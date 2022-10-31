Сборная Уэльса может сменить название после ЧМ-2022

В настоящее время в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА Уэльс выступает под английским словом Wales. Однако местная федерация футбола ведет переговоры о смене названия команды на Cymru.

Cymru (произносится как камри) — валлийское название Уэльса, которое уже используется валлийской футбольной федерацией во внутренних и внешних коммуникациях, а также сотрудниками штаб-квартиры руководящего органа в долине Гламорган.