Сборная Уэльса может сменить название после ЧМ-2022
Уэльс рассмотрит возможность изменения названия национальных футбольных команд после чемпионата мира в Катаре, сообщает The Sun.
УэльсЧемпионат мира: таблица и календарь
Уэльс рассмотрит возможность изменения названия национальных футбольных команд после чемпионата мира в Катаре, сообщает The Sun.
В настоящее время в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА Уэльс выступает под английским словом Wales. Однако местная федерация футбола ведет переговоры о смене названия команды на Cymru.
Cymru (произносится как камри) — валлийское название Уэльса, которое уже используется валлийской футбольной федерацией во внутренних и внешних коммуникациях, а также сотрудниками штаб-квартиры руководящего органа в долине Гламорган.
На чемпионате мира 2022 года сборная Уэльса выступит в группе В, где ее соперниками будут сборные Англии, США и Ирана.