Украина попросила ФИФА отстранить Иран от участия в ЧМ-2022

Украинская сторона считает, что Иран поставляет оружие России. Помимо этого, Украина обвиняет Иран в нарушении статей устава ФИФА, в которых прописаны недопустимость дискриминации и обеспечение соблюдения прав человека.

«Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, которые могут нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, принимая во внимание резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Ирана и предполагаемой причастности Ирана к военной агрессии Российской Федерации против Украины, [мы] обращаемся в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из чемпионата мира по футболу 2022 года», — говорится в заявлении.

Сборная Ирана прошла в финальный раунд ЧМ-2022 и попала в группу B, где должна будет провести матчи со сборными США, Уэльса и Англии. Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. Однако лидеры боснийцев выступили против проведения игры.