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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Вслед за Россией на ЧМ-2022 хотят забанить ещё две сборные! Что не так с этим турниром?

Пострадать могут Иран и Тунис.

Тунис
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РоссияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

И снова страсти перед чемпионатом мира в Катаре — ещё одну сборную могут дисквалифицировать! Помимо России, места на турнире мог лишиться Эквадор из-за неразберихи с документами одного из игроков. Тогда обвинение в суде утверждало, что федерация скрывает реальную личность футболиста. Следом угроза нависла над Ираном — на Украине начали призывать к исключению иранской команды из-за сотрудничества с Россией на военном поприще, воспользовавшись волной негодования из-за смерти девушки.

Теперь нашлась новая жертва — сборная Туниса. У команды сейчас шансы 50 на 50 на вылет из турнира.

В чём причина?

По сообщениям СМИ, между президентом федерации Вадии Джари и министром молодёжи и спорта Туниса Камелем Дегишем отношения были отвратительными: они не раз вступали в перепалку через медиа, перекидывая друг на друга ответственность за развитие футбола. В последние месяцы Дегиш призывал футбольную федерацию страны отложить проведение национальных чемпионатов и пересмотреть даты начала матчей. А недавно и вовсе пригрозил распустить некоторые федеральные бюро, среди которых и Федерация футбола Туниса. Этот комментарий Дегиша привлёк внимание ФИФА: руководящий орган счёл заявление министра попыткой вмешательства в деятельность федерации.

А что не так?

Согласно правилам ФИФА, федерации всех стран-членов должны быть свободны от участия третьих лиц или правительства.

«Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению штрафов в соответствии с законами ФИФА, включая приостановку деятельности соответствующей ассоциации», — говорится в письме директора ассоциаций-членов ФИФА Кенни Жан-Мари генеральному секретарю ФТФ Ваджди Ауади.

Источник: AP 2022

Что будет означать запрет?

В таком случае ни один тунисский клуб или национальная команда не сможет участвовать ни в континентальных, ни в международных соревнованиях. ФИФА дала футбольной федерации Туниса время до 28 октября, чтобы дать разъяснения по сложившейся ситуации, и, как пишут местные СМИ, соответствующий ответ был отправлен в срок. Подробности не разглашаются, но известно, что изложенная позиция президента федерации защищает и сборную, которая должна поехать на чемпионат мира, и клубы, и всех футболистов.

Кто тогда займёт место Туниса на ЧМ?

Точно не Украина, потому что это невозможно — у каждой конфедерации есть свои квоты. Тунис — африканская страна, поэтому заменой в случае исключения станет африканская сборная.

Что, правда кого-то наказывали за такое?

Да! Кения и Зимбабве были исключены из отбора к Кубку Африканских наций — 2023. Сначала ФИФА в феврале этого года приостановила деятельность футбольных ассоциаций двух стран из-за «неправомерного вмешательства третьей стороны». Дело было в том, что в Кении министерство спорта распустило национальную федерацию футбола (FKF) после того, как её президент Ник Мвендва был обвинён в мошенничестве по нескольким пунктам. В Зимбабве же управление футбольной федерацией взяла на себя Комиссия по спорту и отдыху страны. Страны обжаловали решение ФИФА, поэтому КАФ с оговоркой допустил сборные до жеребьёвки Кубка Африканских наций — 2023: если обвинения будут сняты, команды примут участие в отборе, если нет — будут дисквалифицированы. За месяц до начала квалификации КАФ объявила, что Кения и Зимбабве «ещё не выполнили критерии, требуемые Конгрессом ФИФА в качестве предварительного условия для отмены их дисквалификации».

А ещё в августе этого года было приостановлено членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF): ФИФА объявил, что были допущены «вопиющие нарушения устава», подразумевающие вмешательство третьей стороны в футбольные дела. AIFF столкнулась с проблемами, когда бывший глава федерации Прафул Пател пробыл на своём посту сверх положенного срока. Тогда в дело вмешался Верховный суд Индии, который признал этот шаг недействительным, после чего назначил комитет из трёх администраторов (COA) для управления AIFF. И всё бы ничего, если бы эти управленцы не внесли изменения в Устав федерации: они изменили исполнительный комитет AIFF и способ его формирования, прописав, кто может голосовать или быть в него избранным — так там появился пункт про 50% «выдающихся игроков». ФИФА такой расклад не устроил совершенно, и руководящий орган отправил письмо о приостановке членства AIFF, а также разъяснения, что должно быть сделано для отмены этого решения. Всеиндийской федерации поставили два условия: отменить мандат COA в полном объёме и вернуть администрации AIFF ведение повседневной работы. Спустя десять дней ФИФА отменила запрет — оба пункта были исполнены.

Полина Куимова

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