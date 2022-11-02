Власти Катара потратили на слежку за ФИФА более 380 млн долларов, пишут СМИ

По данным вещательной компании, высшие правительственные круги, в том числе эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, с помощью американской компании Global Risk Advisors, состоящей в основном из бывших агентов ЦРУ и возглавляемой экс-шпионом Кевином Чалкером, на протяжении многих лет вели слежку за высокопоставленными чиновниками ФИФА, а также за противниками проведения первенства мира в Катаре. Согласно документам, имеющимся в распоряжении SRF, всего бюджет операции оценивался в 387−567 млн долларов.

В Катаре хотели, чтобы в футбольной организации не произошли изменения, которые могли бы пошатнуть ее позицию по месту проведения чемпионата мира 2022 года. Центром операции стал Цюрих. Особое внимание было уделено немецкому футбольному чиновнику Тео Цванцигеру. Катар потратил 10 миллионов долларов на шпионаж за бывшим президентом Немецкого футбольного союза (DFB) и экс-членом исполкома ФИФА, который имел серьезный голос против проведения чемпионата мира в Катаре. Global Risk Advisors была поставлена задача остановить критику и изменить позицию чиновника с помощью сети людей, которая должна была влиять на него в интересах Катара.