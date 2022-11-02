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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Катара потратили на слежку за ФИФА более 380 млн долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Катара потратили более 387 млн долларов на крупномасштабную шпионскую операцию против официальных лиц Международной федерации футбола (ФИФА) с целью сохранения права проведения чемпионата мира 2022 года, сообщается в исследовании Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

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Источник: AP 2022

По данным вещательной компании, высшие правительственные круги, в том числе эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, с помощью американской компании Global Risk Advisors, состоящей в основном из бывших агентов ЦРУ и возглавляемой экс-шпионом Кевином Чалкером, на протяжении многих лет вели слежку за высокопоставленными чиновниками ФИФА, а также за противниками проведения первенства мира в Катаре. Согласно документам, имеющимся в распоряжении SRF, всего бюджет операции оценивался в 387−567 млн долларов.

В Катаре хотели, чтобы в футбольной организации не произошли изменения, которые могли бы пошатнуть ее позицию по месту проведения чемпионата мира 2022 года. Центром операции стал Цюрих. Особое внимание было уделено немецкому футбольному чиновнику Тео Цванцигеру. Катар потратил 10 миллионов долларов на шпионаж за бывшим президентом Немецкого футбольного союза (DFB) и экс-членом исполкома ФИФА, который имел серьезный голос против проведения чемпионата мира в Катаре. Global Risk Advisors была поставлена задача остановить критику и изменить позицию чиновника с помощью сети людей, которая должна была влиять на него в интересах Катара.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Организатор первенства был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе.

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