ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику

ТАСС, 4 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) старается уважать все мнения и убеждения, не давая моральных уроков остальному миру, и надеется, что участники чемпионата мира в Катаре последуют данному примеру и не станут втягивать игру в идеологические или политические баталии. Об этом говорится в письме президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря организации Фатмы Самуры участникам турнира, которое в пятницу приводит британский телеканал Sky Sports.

«Чемпионат мира по футболу в Катаре уже не за горами, и волнение по поводу главного футбольного события в мире растет. Вы несете на своих плечах надежды и мечты своей родной страны и всего ее народа. ФИФА хотела бы заверить вас, что в Катаре было подготовлено все для того, чтобы у каждой страны-участницы были наилучшие шансы на достижение успеха. Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что наша игра не живет в вакууме, мы в равной степени осознаем, что во всем мире существует множество вызовов и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте втягивать футбол в каждую существующую идеологическую или политическую битву», — говорится в письме.

«В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не раздавая моральных уроков остальному миру. Одной из величайших сторон мира является само его разнообразие, и если инклюзивность что-то значит, то это именно уважение к разнообразию. Ни один народ, культура или нация не “лучше” любого другого. Этот принцип является краеугольным камнем взаимного уважения и недискриминации. И это тоже одна из основных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, давайте все запомним это и позволим футболу занять центральное место», — добавили в ФИФА.

Ранее исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с «систематическими проявлениями нарушений прав человека» и «вероятную причастность» к специальной военной операции на Украине.