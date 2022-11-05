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15:37 (мск), источник: Sports.Ru

Чилуэлл пропустит ЧМ-2022, скорее всего. У него подозрение на разрыв мышц, срок восстановления — 3 месяца

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл не поможет сборной Англии на ЧМ-2022.

Англия
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Источник: Reuters

Как пишет The Telegraph, игрок и клуб ждут результатов обследования после травмы, полученной им на последних минутах матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1). Есть опасения, что Чилуэлл не только не сыграет на ЧМ-2022, но и пропустит более долгий срок.

Игроки «Челси» обеспокоены тем, что Чилуэлл мог получить разрыв мышц задней поверхности бедра. В случае такого повреждения он может пропустить до трех месяцев.

Если Чилуэлл не сможет сыграть на ЧМ-2022, то станет уже четвертой крупной потерей сборной Англии перед турниром. На нем не выступит правый защитник «Челси» Рис Джеймс. Также под вопросом участие Кайла Уокера и Кэлвина Филлипса, выступающих за «Манчестер Сити».

На левом фланге обороны в сборной Англии может сыграть защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. В предварительный состав сборной Англии попали еще два левых защитника — Райан Сессеньон из «Тоттенхэма» и Джеймс Джастин из «Лестера».

В случае острой необходимости на левом фланге можно использовать защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера, хотя его родная позиция — на правом фланге. Однако Гарет Саутгейт вряд ли прибегнет к такому варианту, учитывая травмы правых защитников Риса Джеймса и Кайла Уокера.

Напомним, в прошлом сезоне Чилуэлл пропустил полгода из-за травмы колена. Он ни минуты не сыграл на Евро-2020 в составе сборной Англии.

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