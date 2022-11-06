В МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022

«Причины бойкота чемпионата мира не выдерживают никакой критики. В этих атаках много лицемерия, которое игнорирует всё, чего мы добились. Эти призывы распространяют очень небольшое число людей, максимум в 10 странах, которые совсем не представляют весь мир. Это прямо прискорбно. Реальность такова, что мир с нетерпением ждёт этого праздника. Было продано более 97% билетов. Среди 10 стран, которые купили больше всего билетов, мы видим европейские страны, такие как Франция.



Мы признали проблемы, касающиеся благосостояния работников. Мы даже пригласили посмотреть на нашу систему. Мы прошли долгий путь по пересмотру нашего законодательства. Такие реформы требуют времени. Это касается любой страны, не только Катара. Конечно, недочёты всё же есть, и мы полны решимости их исправить. Но зачем систематически сваливать эти проблемы на наше правительство, когда в Европе при малейшем инциденте обвиняют именно компанию? Зачем эти двойные стандарты? Я думаю, что некоторые люди не согласны с тем, что маленькая страна на Ближнем Востоке принимает у себя такой глобальный турнир», — приводит слова Аль Тани Le Monde.