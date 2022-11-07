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15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Португалии объявила состав на ЧМ-2022. Роналду — в заявке

Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Португалия
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Источник: Reuters

Вратари: Диогу Коста, Жозе Са, Руй Патрисиу.

Защитники: Жоау Канселу, Диогу Дало, Пепе, Рубен Диаш, Данилу Перейра, Тиагу Джало, Рафаэл Геррейру, Нуну Мендеш.

Полузащитники: Витинья, Жоау Палинья, Вильям Карвалью, Матеуш Нуньеш, Жоау Мариу, Бруну Фернандеш, Бернанрду Силва.

Нападающие: Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Рафаэль Леау, Рафа Силва, Диогу Жота, Рикардо Хорта.

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