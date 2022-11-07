Сборная Португалии объявила состав на ЧМ-2022. Роналду — в заявке
Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Португалия
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Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Вратари: Диогу Коста, Жозе Са, Руй Патрисиу.
Защитники: Жоау Канселу, Диогу Дало, Пепе, Рубен Диаш, Данилу Перейра, Тиагу Джало, Рафаэл Геррейру, Нуну Мендеш.
Полузащитники: Витинья, Жоау Палинья, Вильям Карвалью, Матеуш Нуньеш, Жоау Мариу, Бруну Фернандеш, Бернанрду Силва.
Нападающие: Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Рафаэль Леау, Рафа Силва, Диогу Жота, Рикардо Хорта.