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20:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Бразилии назвала заявку на ЧМ-2022

Сборная Бразилии назвала состав на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

БразилияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Сборная Бразилии назвала состав на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре, информирует пресс-служба национальной команды. В заявку 5-кратных чемпионов мира попали три игрока из чемпионата страны, а также 39-летний Дани Алвес.

Команды могут включить в состав 26 футболистов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тиагу Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данилу («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандру («Ювентус», Италия), Эдер Милитау («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика).

Полузащитники: Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиру («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабинью («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейру («Фламенго»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родригу («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриел Мартинелли («Арсенал», Англия), Педру («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

Главный тренер сборной Бразилии: Тите.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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