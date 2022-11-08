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18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой сделать Катар страной-хозяйкой ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью газете Tages-Anzeiger заявил, что выбор Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира-2022 — ошибка.

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Источник: AP 2022

Чемпионат мира в 2022 году должен был пройти в США.

«Выбор Катара был ошибкой. В то время мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали чемпионат мира один за другим», — сказал экс-глава Международной федерации футбола (цитата по Voetbal International).

По словам господина Блаттера, перед конгрессом ФИФА в 2010 году ему позвонил Мишель Платини, который тогда возглавлял УЕФА, и сообщил, что план по предоставлению ЧМ-2022 США «не сработает». Накануне к господину Платини с просьбой предоставить Катару право принять чемпионат мира обратился тогдашний президент Франции Николя Саркози, утверждает бывший глава ФИФА.

Господин Блаттер заявил, что именно благодаря четырем голосам членов исполкома, которых уговорил Мишель Платини, Катару удалось выиграть на выборах организаторов чемпионата мира по футболу-2022. По его мнению, Франция помогала Катару в том числе из-за денег. Через шесть месяцев после голосования Катар купил у французов истребители за $14,6 млрд, заявил господин Блаттер.

И Йозефа Блаттера, и Мишеля Платини ранее обвиняли в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. 8 июля швейцарский суд оправдал футбольных функционеров.

Сегодня, 8 ноября, посол чемпионата мира в Катаре Халид Салман в интервью немецкому каналу ZDF назвал гомосексуальность «повреждением сознания», передает AP. Господин Салман заявил, что страна готова принять представителей сексуальных меньшинств, но те в свою очередь должны «принять правила Катара».

Ранее премьер-министр Катара гарантировал министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер безопасность для футбольных фанатов независимо от того, «откуда они приехали, кого они любят и во что верят», передает агентство.

Швейцарская телерадиокомпания SRF сообщала, что власти Катара несколько лет вели слежку за высокопоставленными руководителями футбольных структур, включая FIFA, с целью влиять на их решения, используя незаконно полученную конфиденциальную информацию. Эти подозрения власти Катара категорически отрицали.

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