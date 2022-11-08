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21:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная Эквадора лишится трех очков в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года

Спортивный арбитражный суд не стал исключать команду из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Эквадор
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 8 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил сборную Эквадора трех очков в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу 2026 года за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо. Об этом во вторник сообщила пресс-служба CAS.

5 мая Федерация футбола Чили подала иск с требованием исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре в связи с тем, что Кастильо является колумбийцем и играет с поддельным паспортом. Чилийская федерация потребовала, чтобы эквадорскую команду лишили очков, набранных в восьми квалификационных матчах, в которых принимал участие Кастильо, при этом соперники автоматически должны были получить по три очка за игру.

11 мая стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Кастильо, однако 10 июня дисциплинарный комитет организации закрыл дело, возбужденное против Эквадорской федерации футбола. Во время заседания CAS были рассмотрены и аргументы представителей Федерации футбола Перу, которая тоже подала апелляцию на решение ФИФА.

CAS постановил, что Кастильо имел право выступать за сборную Эквадора, однако принял решение лишить команду трех очков в следующем отборочном турнире за подделку документов.

Эквадорская федерация футбола обязана выплатить штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков (примерно $101,58 тыс.).

Сборная Эквадора заняла четвертое место в квалификационной группе южноамериканского отборочного турнира и напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Команда Перу стала пятой и проиграла в стыковом матче сборной Австралии. Чилийцы заняли седьмое место в квалификации.

По итогам жеребьевки сборная Эквадора попала в группу А вместе с командами Катара, Сенегала и Нидерландов. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Первые матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в южноамериканской зоне пройдут в марте 2023 года.

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