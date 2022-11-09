«Мы договорились: турниры получат Россия и США. Катар — ошибка». Новый скандал ЧМ-2022
Бывший президент ФИФА Блаттер подтвердил, что турнир отдали стране за деньги.
Бывший президент ФИФА Блаттер подтвердил, что турнир отдали стране за деньги.
Йозеф Блаттер за 12 дней до старта чемпионата мира в Катаре дал интервью, которое наносит самый большой удар по имиджу страны и ФИФА. Его слова швейцарскому изданию Tages-Anzeiger затмевают всё, что раньше появлялось в прессе про рабочих, отношение к женщинам и ЛГБТ-сообществу, потому что всё это лишь следствие произошедшего в 2010 году. Заявления в очередной раз доказывают, что огромная махина, управляющая всем футболом в мире, погрязла в коррупции.
Бывший президент ФИФА открыто заявил, что Катар не должен был получать чемпионат мира — страной-хозяйкой турнира 2022 года должны были стать США. Такова была изначальная договорённость, но потом по просьбе одного президента всё пришлось переиграть — давление извне оказалось слишком сильным.
Выбор Катара был ошибкой. В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — 2022 года. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали турниры.
«За неделю до конгресса ФИФА 2010 года Мишель Платини позвонил мне и сказал: “Сепп, ça ne va plus jouer”. Под этим он подразумевал, что наш план больше не сработает. Мишель сказал мне, что его пригласили в Елисейский дворец, где тогдашний президент Франции Николя Саркози только что отобедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: “Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира”. Я спросил у него: “И что?”.
«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» — спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента. На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырём голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Ещё раз: это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за $ 14,6 млрд.
Интересно, что в тот год обманутыми оказались не только американцы — победы ждали ещё и в Англии. Но их заявка выбыла после первого же тура, из-за чего в стране все были в ярости и непонимании: как их самая блестящая и конкурентоспособная заявка могла набрать какие-то жалкие два голоса?
Оказывается, вот как — просто чиновники ФИФА обо всём заранее договорились.
Про то, что Саркози вмешался в ход выборов страны-хозяйки, стало известно ещё в 2018-м. Тогда издание Football Leaks сообщило, что во время встречи с катарским эмиром президент Франции пообещал ему свою помощь с чемпионатом мира в обмен на две вещи: если тот купит «ПСЖ» и запустит во Франции спортивный телеканал BeIN Sports. За это Саркози был готов дать слово, что Платини обеспечит поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022. «ПСЖ» в итоге перешёл в собственность фонда Qatar Sports Investments, а Катар — получил ЧМ. Вот история и закольцевалась.
«Для меня ясно: Катар — ошибка. Выбор был плохой. Что мне интересно: почему новый президент ФИФА живет в Катаре? Он не может быть главой местной организации чемпионата мира. Это не его работа. Для этого есть два оргкомитета — местный и один от ФИФА. Президент ФИФА должен иметь высший контроль. Пример: есть предложение создать фонд для умерших рабочих и их близких. Катар на это говорит нет. Что должна сказать ФИФА, если их президент находится в одной лодке с Катаром?».
Я не уважаю Инфантино. Выбрать сразу две страны-хозяйки ЧМ — не ошибка. Ошибка — выбрать Катар.
«Отдать ЧМ Катару было ошибкой. И я отвечал за это как президент в то время. Теперь, когда чемпионат мира неизбежен, я рад, что, за некоторыми исключениями, ни один футболист не бойкотирует турнир.
А вот выбрать две страны одновременно не было ошибкой. Это был хорошо продуманный план, который даёт организаторам турнира больше времени, а партнёрам по телевидению и маркетингу — бóльшую безопасность при планировании».
«Если бы наш план сработал и США получили ЧМ-2022, у нас сегодня был бы совсем другой разговор — или его вообще не было бы. Россия была хорошим организатором чемпионата мира.
Путин использовал турнир в пропагандистских целях? Многие другие также используют спорт в политических целях. Я не судья и не хочу судить об этом.
У меня больше нет с ним связи. Путин всегда был осторожен. Он не поехал в Цюрих на выборы. Только после того, как Россия выиграла тендер, он прилетел из Калининграда и провел пресс-конференцию. Он сказал мне: “Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Теперь мы друзья”. Сегодня Путин уже не тот человек, которого я тогда встретил».
«Американцы, с которыми сотрудничала федеральная прокуратура, были в ярости, потому что чемпионат мира ушёл не к ним, а к Катару. Думаю, это было сделано для того, чтобы Платини, который был сторонником Катара, не стал моим преемником. Но всё это не подтверждается. История расскажет, какой была правда. И если господь добр ко мне, я всё ещё смогу это увидеть. Но если я умру, вы можете написать об этом и добавить: Зепп Блаттер хотел бы, чтобы открылась правда».
Полина Куимова