Мане повредил сухожилие и не сыграет на ЧМ-2022. Вингер «Баварии» и Сенегала пропустит несколько недель

Вингер «Баварии» получил повреждение в матче с «Вердером» (6:1). На 15-й минуте сенегалец сел на газон, держась за колено. Вскоре его заменили. Позднее тренер «Баварии» Дино Топмеллер сообщил, у Садьо случилось легкое защемление нерва из-за удара по ноге. Топмеллер заявил, что повреждение оказалось незначительным и не помешает Мане сыграть на чемпионате мира-2022.

Однако, по информации L'Equipe, на самом деле футболист получил повреждение сухожилия. Он пропустит несколько недель из-за этой травмы.