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13:28 (мск), источник: Sports.Ru

Мане повредил сухожилие и не сыграет на ЧМ-2022. Вингер «Баварии» и Сенегала пропустит несколько недель

Садьо Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы.

Сенегал
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Источник: Reuters

Вингер «Баварии» получил повреждение в матче с «Вердером» (6:1). На 15-й минуте сенегалец сел на газон, держась за колено. Вскоре его заменили. Позднее тренер «Баварии» Дино Топмеллер сообщил, у Садьо случилось легкое защемление нерва из-за удара по ноге. Топмеллер заявил, что повреждение оказалось незначительным и не помешает Мане сыграть на чемпионате мира-2022.

Однако, по информации L'Equipe, на самом деле футболист получил повреждение сухожилия. Он пропустит несколько недель из-за этой травмы.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе с Нидерландами, Катаром и Эквадором. Главный тренер африканской команды Алиу Сиссе объявит состав на турнир в пятницу, 11 ноября.

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