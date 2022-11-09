Защитник «Зенита» вошел в окончательную заявку сборной Хорватии на ЧМ-2022

Также в заявку из 26 человек вошли 37-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич, хавбек «Аталанты» Марио Пашалич, выступавший ранее на правах аренды за московский «Спартак», и бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, ныне играющий за «Торино».