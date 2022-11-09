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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Зенита» вошел в окончательную заявку сборной Хорватии на ЧМ-2022

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен вошел в окончательную заявку сборной Хорватии для участия в чемпионате мира в Катаре, сообщается на странице Хорватского футбольного союза (HNS) в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Также в заявку из 26 человек вошли 37-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич, хавбек «Аталанты» Марио Пашалич, выступавший ранее на правах аренды за московский «Спартак», и бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, ныне играющий за «Торино».

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Хорватии выступит на групповом этапе в квартете F, где ее соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико», Испания);

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Ловрен, Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Йосип Юранович («Селтик», Шотландия), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Борна Соса («Штутгарт», Германия), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Модрич, Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Пашалич, Влашич, Ловро Майер («Ренн», Франция), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм», Англия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Ливая («Хайдук»).

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