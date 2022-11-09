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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Полузащитник английского «Арсенала» Гранит Джака, нападающий американского «Чикаго Файр» Джердан Шакири и вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер вошли в окончательную заявку сборной Швейцарии на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте Швейцарской футбольной ассоциации.

ШвейцарияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» Мёнхенгладбах, Германия), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Германия), Йонас Омлин («Монпелье», Франция), Филипп Кен («Зальцбург», Австрия);

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Эрай Джемерт («Валенсия», Испания), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия), Сильван Видмер («Майнц», Германия);

Полузищтники: Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Мишель Эбишер («Болонья», Италия), Фабиан Фрай («Базель», Швейцария), Ремо Фройлер («Ноттингем», Англия), Ардон Ясари («Люцерн», Швейцария), Фабиан Ридер («Янг Бойз», Швейцария), Джибриль Соу («Айнтрахт», Германия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Денис Закария («Челси», Англия), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия);

Нападающие: Брель Эмболо («Монако», Франция), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай», Турция), Джердан Шакири («Чикаго Файр», США), Ренато Штеффен («Лугано», Швейцария).

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Швейцарии попала в одну группу с командами Сербии, Бразилии и Камеруна.

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