Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» Мёнхенгладбах, Германия), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Германия), Йонас Омлин («Монпелье», Франция), Филипп Кен («Зальцбург», Австрия);
Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Эрай Джемерт («Валенсия», Испания), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия), Сильван Видмер («Майнц», Германия);
Полузищтники: Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Мишель Эбишер («Болонья», Италия), Фабиан Фрай («Базель», Швейцария), Ремо Фройлер («Ноттингем», Англия), Ардон Ясари («Люцерн», Швейцария), Фабиан Ридер («Янг Бойз», Швейцария), Джибриль Соу («Айнтрахт», Германия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Денис Закария («Челси», Англия), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия);
Нападающие: Брель Эмболо («Монако», Франция), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай», Турция), Джердан Шакири («Чикаго Файр», США), Ренато Штеффен («Лугано», Швейцария).
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Швейцарии попала в одну группу с командами Сербии, Бразилии и Камеруна.