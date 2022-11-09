Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Полузащитник английского «Арсенала» Гранит Джака, нападающий американского «Чикаго Файр» Джердан Шакири и вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер вошли в окончательную заявку сборной Швейцарии на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте Швейцарской футбольной ассоциации.