Объявлен состав сборной Франции на чемпионат мира по футболу в Катаре

Всего тренерский штаб команды во главе с Дидье Дешамом вызвал 25 футболистов:
вратари — Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»);
защитники — Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»);
полузащитники — Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи, Жордан Верету (оба — «Марсель»), Адриан Рабьо («Ювентус»);
нападающие — Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Франции, действующий победитель турнира, попала в одну группу с командами Австралии, Дании и Туниса.