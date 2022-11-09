Объявлен состав сборной Франции на чемпионат мира по футболу в Катаре

Объявлен состав сборной Франции на чемпионат мира по футболу в Катаре

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Обладатель «Золотого мяча» 2022 года нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, форвард парижского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан включены в состав сборной Франции для участия в чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).