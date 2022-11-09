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23:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной Франции на чемпионат мира по футболу в Катаре

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Обладатель «Золотого мяча» 2022 года нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, форвард парижского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан включены в состав сборной Франции для участия в чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Всего тренерский штаб команды во главе с Дидье Дешамом вызвал 25 футболистов:

вратари — Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»);

защитники — Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»);

полузащитники — Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи, Жордан Верету (оба — «Марсель»), Адриан Рабьо («Ювентус»);

нападающие — Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Франции, действующий победитель турнира, попала в одну группу с командами Австралии, Дании и Туниса.

Как Катар готовится к ЧМ
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