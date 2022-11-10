Гарету Бэйлу запретили играть в гольф на чемпионате мира в Катаре
Тренерский штаб сборной Уэльса по футболу запретил нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф на чемпионате мира в Катаре, сообщает Daily Mail.
Тренерский штаб сборной Уэльса по футболу запретил нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф на чемпионате мира в Катаре, сообщает Daily Mail.
Главный тренер команды Роб Пейдж ограничил любые спортивные активности для того, чтобы футболисты сосредоточились только на играх.
— Гольфа не будет. Мы здесь, чтобы делать свою работу. Раньше ко мне подходили Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи и спрашивали: «Какой план на завтра? Будут встречи?» Я бы сказал: «Нет, встреч не будет. Если вы хотите девять лунок, тогда идите и играйте». Но это когда у тебя есть неделя, чтобы подготовиться к матчам. У нас не будет времени. Игры проводятся каждые четыре дня. Это безжалостный график, — цитирует Пейджа Daily Mail.
Бэйл, бывший форвард мадридского «Реала», сейчас выступает за «Лос-Анджелес», вместе с которым в субботу стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Он известен своей любовью к гольфу.
Сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира во второй раз в своей истории. Впервые команда выступала на мировом первенстве в 1958 году и дошла до четвертьфинала. Сборная Уэльса на чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, попала в одну группу с командами Ирана, США и Англии.