Гарету Бэйлу запретили играть в гольф на чемпионате мира в Катаре

— Гольфа не будет. Мы здесь, чтобы делать свою работу. Раньше ко мне подходили Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи и спрашивали: «Какой план на завтра? Будут встречи?» Я бы сказал: «Нет, встреч не будет. Если вы хотите девять лунок, тогда идите и играйте». Но это когда у тебя есть неделя, чтобы подготовиться к матчам. У нас не будет времени. Игры проводятся каждые четыре дня. Это безжалостный график, — цитирует Пейджа Daily Mail.