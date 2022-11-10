Дидье Дешам: Цель Франции на ЧМ-2022 — попасть в ⅛ финала

«У нас есть две серьезные потери — Канте и Погба. Мы попали в сложную ситуацию, но и у остальных она непростая.



Но я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил. Мы должны приложить все силы — и мы это сделаем. Конкуренция — путь к успеху.



Наша цель — попасть в ⅛ финала», — сказал Дешам.