Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Монца
Футбол. Зарубежный
23:30
Реал
Кадис
Футбол. Зарубежный
9.11
Мальорка
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
9.11
Фиорентина
Салернитана
21
Футбол. Зарубежный
9.11
Интер
Болонья
61
Футбол. Зарубежный
9.11
Торино
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
9.11
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
42
Футбол. Зарубежный
9.11
РБ Лейпциг
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
9.11
Шальке-04
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
9.11
Унион Б
Аугсбург
22
Футбол. Зарубежный
9.11
Эспаньол
Вильярреал
01
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
09:08 (мск), источник: Sports.Ru

Дидье Дешам: Цель Франции на ЧМ-2022 — попасть в ⅛ финала

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о цели на ЧМ-2022.

ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«У нас есть две серьезные потери — Канте и Погба. Мы попали в сложную ситуацию, но и у остальных она непростая.

Но я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил. Мы должны приложить все силы — и мы это сделаем. Конкуренция — путь к успеху.

Наша цель — попасть в ⅛ финала», — сказал Дешам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь