Дидье Дешам: Цель Франции на ЧМ-2022 — попасть в ⅛ финала
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о цели на ЧМ-2022.
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о цели на ЧМ-2022.
«У нас есть две серьезные потери — Канте и Погба. Мы попали в сложную ситуацию, но и у остальных она непростая.
Но я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил. Мы должны приложить все силы — и мы это сделаем. Конкуренция — путь к успеху.
Наша цель — попасть в ⅛ финала», — сказал Дешам.