Гражданин России вошел в состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре

Также в состав сборной Камеруна вошли Андре Онана («Интер»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария»), Андре Замбо-Ангисса («Наполи»), Карл Токо-Экамби («Лион») и Венсан Абубакар («Ан-Наср»).

Кроме того, в команду был вызван нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё. В российский клуб он перешел из швейцарского «Янг Бойз» в сентябре. В составе «бело-голубых» камерунец провел девять матчей, в которых забил один мяч.

Ондуа родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России. Он начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинское «Анжи», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле». Полузащитник дебютировал в сборной Камеруна в марте в матче с командой Алжира в квалификации к чемпионату мира. Всего на его счету четыре встречи за национальную команду.