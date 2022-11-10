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08:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гражданин России вошел в состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре

Гражданин России, полузащитник немецкого футбольного клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа вошел в окончательный состав сборной Камеруна для участия в чемпионате мира в Катаре, сообщается на странице национальной команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Также в состав сборной Камеруна вошли Андре Онана («Интер»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария»), Андре Замбо-Ангисса («Наполи»), Карл Токо-Экамби («Лион») и Венсан Абубакар («Ан-Наср»).

Кроме того, в команду был вызван нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё. В российский клуб он перешел из швейцарского «Янг Бойз» в сентябре. В составе «бело-голубых» камерунец провел девять матчей, в которых забил один мяч.

Источник: РИА "Новости"

Ондуа родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России. Он начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинское «Анжи», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле». Полузащитник дебютировал в сборной Камеруна в марте в матче с командой Алжира в квалификации к чемпионату мира. Всего на его счету четыре встречи за национальную команду.

Сборная Камеруна сыграет на чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, в одной группе с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.

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