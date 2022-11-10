Катар сделал невиданное для болельщиков перед ЧМ. В подобный поворот сложно поверить

Идея проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре изначально подвергалась массовой критике со стороны общественности. Причин для недовольства было множество. Исключительно футбольная — из-за климатических особенностей страны-хозяйки турнир проводится в непривычное время — с 20 ноября по 18 декабря. Соответственно сдвигается привычный график еврокубков и национальных чемпионатов.

Куда более распространённой стала критика, которая прямо не касается спорта. Катар — мусульманская страна, где гражданских свобод меньше, чем, например, в Европе. Особенно у женщин и различных меньшинств. По этому поводу часто возмущаются мировые политики и активисты. Не жалуют принимающую сторону и именитые чиновники, связанные с футболом. Показательными в этом плане являются недавние откровения экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера, который прямо заявил, что Катар купил право проведения ЧМ на своей территории.

Заслуживает внимания и очень резкое высказывание главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли, мнение которого одновременно совмещает в себе риторику политиков и активистов, а также непосредственно многих футбольных деятелей.

«ФИФА решила провести турнир в неправильном месте в неправильное время. Всё ради денег. Это бизнес, всё остальное отложено в сторону, а за последствия платят другие. Логично, что футболисты полностью сосредоточены на чемпионате мира, это не их вина. Нынешнее общество очень податливое, и это в момент исторической глупости. Сейчас худший момент в истории человечества, всё становится всё более глупым.



Лидеры? Я же говорю, нынешнее общество — самое тупое в истории. Очень податливое, опирающееся на пустые, бессмысленные ситуации. Я вижу это каждый день, каждую минуту. Нас даже ни о чем не информируют, потому что мы не знаем, какая информация реальна. Трудно быть частью этого. Меня это беспокоит, потому что даже СМИ — часть этого цирка», — сказал Сампаоли.

Отчасти со словами Сампаоли можно согласиться, но нужно учитывать обстоятельства. Проведение чемпионата мира по футболу — дорогое удовольствие. Катар потратит на него около $ 220 млрд. Это заведомо убыточное дело. Шейхи готовы тратиться, в отличие от многих стран. Ради этого можно потерпеть «неправильное время», из-за которого пострадали календари Лиги чемпионов и топовых европейских лиг. Да, впервые в истории ЧМ серьёзно сдвинулся по графику. Но в следующий раз это если и случится, то очень нескоро.

Теперь о претензиях различных политиков и активистов по поводу свобод. Катар сделал нечто невиданное перед ЧМ. Страна предоставила всем гостям беспрецедентные по своим меркам свободы на время проведения турнира. СМИ в последнее время публиковали различные провокационные материалы и раздували ситуацию до такой степени, будто в Катаре вообще опасно просто спокойно гулять по улице. Однако на деле наблюдается обратная ситуация. Власти страны пошли на огромные послабления, так что даже самые ущемлённые представители меньшинств вряд ли смогут что-либо предъявить. В подобный поворот очень сложно поверить, но от фактов никуда не денешься. Что именно сделали в Катаре?

Фанаты смогут вести себя свободно и разгульно

ФИФА заключила ряд договорённостей с катарскими чиновниками. По данным издания The Guardian, в распоряжении которого оказался текст соглашений, во время ЧМ полиция обязана проявлять сдержанность в отношении поведения, которое противоречит культурным нормам Катара, но является обычным явлением в Европе. Футбольным фанатам позволят забираться на столы, натягивать флаги на статуи и петь громкие песни на публике. Полиция в таких случаях вмешиваться не станет.

«Стоять на столе, кресле или скамейке и скандировать фанатскую песню на публике: никаких действий, никакого преследования. Покрытие скульптур и тому подобного флагами и баннерами фанатами на публике: никаких действий, никакого преследования», — правила для полицейских в договоре прописаны максимально прямо и конкретно.

Если говорить коротко — болельщики получат много свободы и возможность разгуляться. Никаких запрета на алкоголь, ограничений для представителей ЛГБТ, на демонстрацию открытых частей женского тела, ругательства, громкую музыку и звуки, свидания в публичных местах, фотографирование людей без их разрешения. Никто не будет цепляться к туристам за так называемое «неуважение к мечетям», если рядом с религиозными учреждениями они будут вести себя как-то нетипично для местных жителей.

Подобные запугивания со специально созданной инфографикой широко распространились в медиа примерно месяц назад. В государственном агентстве Катара по организации ЧМ-2022 сразу заявили, что правительство страны не создавало таких ограничений. На деле оказалось, что за распространением этой недостоверной информации стояли некие катарские «общественники», позиция которых совсем не совпадает с властями.

Организаторы ЧМ постоянно вынуждены оправдываться по поводу публикаций в СМИ. Каждое действие правоохранительных органов в Катаре будет под столь пристальным вниманием, что, кажется, они позволят гостям ещё больше вольностей, чем их коллеги на предыдущих турнирах в России, Бразилии и ЮАР. Просто чтобы лишний раз не провоцировать бдительных журналистов и произвести на иностранцев хорошее впечатление. Для Катара это очень важно. Прямо сейчас, незадолго до старта ЧМ, в Дохе женщины в открытых нарядах спокойно разгуливают по улицам и делают фото. Сообщений о расправах над ними не поступало.

Полиция будет толерантной к представителям ЛГБТ и женщинам

Существенные области индивидуальных прав меньшинств также затронуты в соглашении ФИФА и Катара. ЛГБТ-болельщикам будет разрешено держаться за руки на улице и демонстрировать радужные флаги в общественных местах, несмотря на законы, согласно которым нетрадиционная ориентация в Катаре является незаконной.

«Посетители могут проживать в одном номере независимо от семейного положения или пола. Лица, демонстрирующие радужные флаги или флаги другой сексуальной идентичности, не будут подвергаться преследованиям, задержаниям или судебным разбирательствам. Людям разрешено целоваться и держаться за руки в общественных местах или на стадионах без каких-либо помех», — говорится в тексте договора.

С правами женщин в радикальных исламских странах есть проблемы. Катар согласился на значительные послабления в этой области, несмотря на жёсткие религиозные нормы. Женщины смогут получать медицинскую помощь, в том числе связанную с беременностью или репродуктивным здоровьем, независимо от обстоятельств, и не будут подвергаться никаким обвинениям. Секс по обоюдному согласию вне брака остаётся в Катаре незаконным, но на время ЧМ на это закроют глаза. В договоре с ФИФА прямо указано, что женщины не будут подвергаться никаким обвинениям, даже если они заявят об изнасиловании или сексуальных домогательствах.

До начала первого матча чемпионата мира осталось полторы недели. Уже сейчас Катар показывает, что не собирается создавать проблемы туристам, но некоторые футбольные ассоциации всё ещё испытывают опасения за своих болельщиков. Это особенно касается охраны правопорядка, значительная часть которой будет передана Катаром на субподряд турецким и пакистанским силовикам.

В частности, британская полиция на прошлой неделе заявила, что возьмёт с собой на турнир 15 сотрудников по работе с болельщиками, чтобы помочь избежать недоразумений, связанных с культурными особенностями. Пока это явление не является массовым. Всё-таки большинство стран доверяют катарским организаторам.

Как ни крути, стереотипы о Катаре будут прокручиваться в голове даже у тех фанатов, которые решатся посетить страну во время ЧМ. Но наверняка их опасения быстро развеются. ФИФА проделала большую работу, чтобы совместно с Катаром выработать документ, который регламентирует охрану правопорядка и обеспечение безопасности во время турнира.



Между катарскими и общемировыми нормами (в первую очередь европейскими) много различий, но принимающая сторона сделала всё возможное, чтобы болельщики во время турнира вообще этого не заметили — за это следует отдать им должное. ЧМ состоится в Катаре, нравится это кому-то или нет. Нужно просто принять данный факт и наслаждаться футбольным праздником, который длится всего месяц и проходит не так уж часто.