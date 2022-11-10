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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто же действительно фаворит чемпионата мира — 2022? Разбор от суперкомпьютера

Неожиданностей хватает!

Бразилия
Аргентина
Франция
Испания
Англия
ГерманияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Opta — одна из самых известных компаний в мире, работающих с футбольной статистикой. За 11 дней до старта ЧМ-2022 Opta опубликовала исследование о вероятности победы каждого из 32 участников турнира в Катаре.

Утверждается, что для вычисления процентов использовали суперкомпьютер. Он учитывал в том числе сетку турнира. Например, с большой долей вероятности группу G выиграет Бразилия (там ещё есть Сербия, Швейцария и Камерун). А это значит, что в ⅛ финала второй команде из группы H может быть тяжелее, чем некоторым другим вторым командам.

Вероятность победы на ЧМ-2022

#Команда1/41/2ФиналПобеда
1Бразилия64,4%41,2%25,7%16,3%
2Аргентина57,2%37,7%22,1%13,1%
3Франция57,7%36,6%21,6%12,0%
4Испания52,5%30,1%16,4%8,9%
5Англия55,7%30,5%16,9%8,8%
6Германия49,0%27,3%14,7%7,7%
7Нидерланды51,5%26,8%13,7%6,6%
8Бельгия42,4%23,5%11,8%5,8%
9Португалия45,2%23,3%11,7%5,4%
10Дания35,8%18,4%8,2%3,2%
11Хорватия26,3%11,7%4,9%1,8%
12Уругвай25,6%10,4%4,2%1,6%
13Швейцария22,3%8,2%3,2%1,1%
14Сенегал21,8%7,8%3,0%1,1%
15Сербия19,6%7,3%2,8%1,0%
16Мексика17,2%7,3%2,7%0,8%
17США19,1%6,5%2,2%0,7%
18Польша17,0%6,8%2,4%0,7%
19Уэльс16,9%5,6%1,8%0,6%
20Эквадор16,4%5,5%1,7%0,5%
21Канада8,5%3,1%1,0%0,4%
22Марокко9,8%3,3%1,1%0,3%
23Катар9,9%3,2%0,9%0,3%
24Южная Корея8,2%2,5%0,7%0,2%
25Япония8,9%2,9%0,9%0,2%
26Тунис6,2%2,2%0,7%0,2%
27Камерун7,5%2,4%0,7%0,2%
28Иран8,7%2,4%0,6%0,1%
29Гана7,2%2,2%0,6%0,1%
30Австралия6,0%1,9%0,5%0,1%
31Саудовская Аравия2,9%0,8%0,2%0,0%
32Коста-Рика2,7%0,6%0,1%0,0%

Именно из-за особенностей сетки и разной силы соперников по группе можно обнаружить удивительные на первый взгляд показатели. Например: у Испании чуть больше шансов на победу в турнире, чем у Англии. При этом появление команды Саутгейта в ¼ финала, полуфинале и финале более вероятно, чем появление на этих же стадиях испанцев.

Объяснение тут простое. Аналитики Opta видят сборную Испании саму по себе более сильной командой. Однако у неё сложнее соперники по группе и вероятные оппоненты в плей-офф.

Позиции некоторых сборных могут всё равно удивлять. Так вторая строчка осталась за Аргентиной. В статье, сопутствующей рейтингу, объясняется, что вероятность победы Месси и партнёров выросла благодаря 35-матчевой серии без поражений.

Также отмечается, что в июне (когда определились все 32 участника) фаворитом являлась не Бразилия, а Франция. Вероятность её победы на ЧМ-2022 оценивалась почти в 18% — это больше, чем сейчас у бразильцев. Однако затем действующие чемпионы провели несколько неубедительных матчей, что снизило вероятность их нового титула. Речь в том числе про поражение от датчан.

Нужно помнить, что рейтинг ничего не гарантирует, а лишь исследует вопрос: кого стоит причислять к фаворитам ЧМ-2022. Opta даёт ещё одну возможность сравнить шансы сборных, чтобы ориентироваться не только на рейтинг ФИФА. В том числе потому, что тот не учитывает силу соперников по группе.

Различия между таблицами весьма значительные. Например, Opta ставит Бельгию восьмой в списке, а ФИФА в своём рейтинге — второй. Другой пример — сборная Германии: по рейтингу ФИФА она не входит в топ-10, а согласно исследованию Opta — шестая среди фаворитов.

Источник: РИА "Новости"

С чем сходятся более-менее все — так это с главным претендентом на титул. Сборная Бразилии остаётся на первой строчке в обоих рейтингах. И, кстати, по котировкам букмекеров у бразильцев сильнейшая команда на турнире.

Григорий Телингатер

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