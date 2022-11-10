Кто же действительно фаворит чемпионата мира — 2022? Разбор от суперкомпьютера
Неожиданностей хватает!
Opta — одна из самых известных компаний в мире, работающих с футбольной статистикой. За 11 дней до старта ЧМ-2022 Opta опубликовала исследование о вероятности победы каждого из 32 участников турнира в Катаре.
Утверждается, что для вычисления процентов использовали суперкомпьютер. Он учитывал в том числе сетку турнира. Например, с большой долей вероятности группу G выиграет Бразилия (там ещё есть Сербия, Швейцария и Камерун). А это значит, что в ⅛ финала второй команде из группы H может быть тяжелее, чем некоторым другим вторым командам.
|#
|Команда
|1/4
|1/2
|Финал
|Победа
|1
|Бразилия
|64,4%
|41,2%
|25,7%
|16,3%
|2
|Аргентина
|57,2%
|37,7%
|22,1%
|13,1%
|3
|Франция
|57,7%
|36,6%
|21,6%
|12,0%
|4
|Испания
|52,5%
|30,1%
|16,4%
|8,9%
|5
|Англия
|55,7%
|30,5%
|16,9%
|8,8%
|6
|Германия
|49,0%
|27,3%
|14,7%
|7,7%
|7
|Нидерланды
|51,5%
|26,8%
|13,7%
|6,6%
|8
|Бельгия
|42,4%
|23,5%
|11,8%
|5,8%
|9
|Португалия
|45,2%
|23,3%
|11,7%
|5,4%
|10
|Дания
|35,8%
|18,4%
|8,2%
|3,2%
|11
|Хорватия
|26,3%
|11,7%
|4,9%
|1,8%
|12
|Уругвай
|25,6%
|10,4%
|4,2%
|1,6%
|13
|Швейцария
|22,3%
|8,2%
|3,2%
|1,1%
|14
|Сенегал
|21,8%
|7,8%
|3,0%
|1,1%
|15
|Сербия
|19,6%
|7,3%
|2,8%
|1,0%
|16
|Мексика
|17,2%
|7,3%
|2,7%
|0,8%
|17
|США
|19,1%
|6,5%
|2,2%
|0,7%
|18
|Польша
|17,0%
|6,8%
|2,4%
|0,7%
|19
|Уэльс
|16,9%
|5,6%
|1,8%
|0,6%
|20
|Эквадор
|16,4%
|5,5%
|1,7%
|0,5%
|21
|Канада
|8,5%
|3,1%
|1,0%
|0,4%
|22
|Марокко
|9,8%
|3,3%
|1,1%
|0,3%
|23
|Катар
|9,9%
|3,2%
|0,9%
|0,3%
|24
|Южная Корея
|8,2%
|2,5%
|0,7%
|0,2%
|25
|Япония
|8,9%
|2,9%
|0,9%
|0,2%
|26
|Тунис
|6,2%
|2,2%
|0,7%
|0,2%
|27
|Камерун
|7,5%
|2,4%
|0,7%
|0,2%
|28
|Иран
|8,7%
|2,4%
|0,6%
|0,1%
|29
|Гана
|7,2%
|2,2%
|0,6%
|0,1%
|30
|Австралия
|6,0%
|1,9%
|0,5%
|0,1%
|31
|Саудовская Аравия
|2,9%
|0,8%
|0,2%
|0,0%
|32
|Коста-Рика
|2,7%
|0,6%
|0,1%
|0,0%
Именно из-за особенностей сетки и разной силы соперников по группе можно обнаружить удивительные на первый взгляд показатели. Например: у Испании чуть больше шансов на победу в турнире, чем у Англии. При этом появление команды Саутгейта в ¼ финала, полуфинале и финале более вероятно, чем появление на этих же стадиях испанцев.
Объяснение тут простое. Аналитики Opta видят сборную Испании саму по себе более сильной командой. Однако у неё сложнее соперники по группе и вероятные оппоненты в плей-офф.
Позиции некоторых сборных могут всё равно удивлять. Так вторая строчка осталась за Аргентиной. В статье, сопутствующей рейтингу, объясняется, что вероятность победы Месси и партнёров выросла благодаря 35-матчевой серии без поражений.
Также отмечается, что в июне (когда определились все 32 участника) фаворитом являлась не Бразилия, а Франция. Вероятность её победы на ЧМ-2022 оценивалась почти в 18% — это больше, чем сейчас у бразильцев. Однако затем действующие чемпионы провели несколько неубедительных матчей, что снизило вероятность их нового титула. Речь в том числе про поражение от датчан.
Нужно помнить, что рейтинг ничего не гарантирует, а лишь исследует вопрос: кого стоит причислять к фаворитам ЧМ-2022. Opta даёт ещё одну возможность сравнить шансы сборных, чтобы ориентироваться не только на рейтинг ФИФА. В том числе потому, что тот не учитывает силу соперников по группе.
Различия между таблицами весьма значительные. Например, Opta ставит Бельгию восьмой в списке, а ФИФА в своём рейтинге — второй. Другой пример — сборная Германии: по рейтингу ФИФА она не входит в топ-10, а согласно исследованию Opta — шестая среди фаворитов.
С чем сходятся более-менее все — так это с главным претендентом на титул. Сборная Бразилии остаётся на первой строчке в обоих рейтингах. И, кстати, по котировкам букмекеров у бразильцев сильнейшая команда на турнире.
Григорий Телингатер