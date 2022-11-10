Кто же действительно фаворит чемпионата мира — 2022? Разбор от суперкомпьютера

Opta — одна из самых известных компаний в мире, работающих с футбольной статистикой. За 11 дней до старта ЧМ-2022 Opta опубликовала исследование о вероятности победы каждого из 32 участников турнира в Катаре.

Утверждается, что для вычисления процентов использовали суперкомпьютер. Он учитывал в том числе сетку турнира. Например, с большой долей вероятности группу G выиграет Бразилия (там ещё есть Сербия, Швейцария и Камерун). А это значит, что в ⅛ финала второй команде из группы H может быть тяжелее, чем некоторым другим вторым командам.

Вероятность победы на ЧМ-2022 # Команда 1/4 1/2 Финал Победа 1 Бразилия 64,4% 41,2% 25,7% 16,3% 2 Аргентина 57,2% 37,7% 22,1% 13,1% 3 Франция 57,7% 36,6% 21,6% 12,0% 4 Испания 52,5% 30,1% 16,4% 8,9% 5 Англия 55,7% 30,5% 16,9% 8,8% 6 Германия 49,0% 27,3% 14,7% 7,7% 7 Нидерланды 51,5% 26,8% 13,7% 6,6% 8 Бельгия 42,4% 23,5% 11,8% 5,8% 9 Португалия 45,2% 23,3% 11,7% 5,4% 10 Дания 35,8% 18,4% 8,2% 3,2% 11 Хорватия 26,3% 11,7% 4,9% 1,8% 12 Уругвай 25,6% 10,4% 4,2% 1,6% 13 Швейцария 22,3% 8,2% 3,2% 1,1% 14 Сенегал 21,8% 7,8% 3,0% 1,1% 15 Сербия 19,6% 7,3% 2,8% 1,0% 16 Мексика 17,2% 7,3% 2,7% 0,8% 17 США 19,1% 6,5% 2,2% 0,7% 18 Польша 17,0% 6,8% 2,4% 0,7% 19 Уэльс 16,9% 5,6% 1,8% 0,6% 20 Эквадор 16,4% 5,5% 1,7% 0,5% 21 Канада 8,5% 3,1% 1,0% 0,4% 22 Марокко 9,8% 3,3% 1,1% 0,3% 23 Катар 9,9% 3,2% 0,9% 0,3% 24 Южная Корея 8,2% 2,5% 0,7% 0,2% 25 Япония 8,9% 2,9% 0,9% 0,2% 26 Тунис 6,2% 2,2% 0,7% 0,2% 27 Камерун 7,5% 2,4% 0,7% 0,2% 28 Иран 8,7% 2,4% 0,6% 0,1% 29 Гана 7,2% 2,2% 0,6% 0,1% 30 Австралия 6,0% 1,9% 0,5% 0,1% 31 Саудовская Аравия 2,9% 0,8% 0,2% 0,0% 32 Коста-Рика 2,7% 0,6% 0,1% 0,0%

Именно из-за особенностей сетки и разной силы соперников по группе можно обнаружить удивительные на первый взгляд показатели. Например: у Испании чуть больше шансов на победу в турнире, чем у Англии. При этом появление команды Саутгейта в ¼ финала, полуфинале и финале более вероятно, чем появление на этих же стадиях испанцев.

Объяснение тут простое. Аналитики Opta видят сборную Испании саму по себе более сильной командой. Однако у неё сложнее соперники по группе и вероятные оппоненты в плей-офф.

Позиции некоторых сборных могут всё равно удивлять. Так вторая строчка осталась за Аргентиной. В статье, сопутствующей рейтингу, объясняется, что вероятность победы Месси и партнёров выросла благодаря 35-матчевой серии без поражений.

Также отмечается, что в июне (когда определились все 32 участника) фаворитом являлась не Бразилия, а Франция. Вероятность её победы на ЧМ-2022 оценивалась почти в 18% — это больше, чем сейчас у бразильцев. Однако затем действующие чемпионы провели несколько неубедительных матчей, что снизило вероятность их нового титула. Речь в том числе про поражение от датчан.

Нужно помнить, что рейтинг ничего не гарантирует, а лишь исследует вопрос: кого стоит причислять к фаворитам ЧМ-2022. Opta даёт ещё одну возможность сравнить шансы сборных, чтобы ориентироваться не только на рейтинг ФИФА. В том числе потому, что тот не учитывает силу соперников по группе.

Различия между таблицами весьма значительные. Например, Opta ставит Бельгию восьмой в списке, а ФИФА в своём рейтинге — второй. Другой пример — сборная Германии: по рейтингу ФИФА она не входит в топ-10, а согласно исследованию Opta — шестая среди фаворитов.

С чем сходятся более-менее все — так это с главным претендентом на титул. Сборная Бразилии остаётся на первой строчке в обоих рейтингах. И, кстати, по котировкам букмекеров у бразильцев сильнейшая команда на турнире.