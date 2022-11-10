«Прыгаю по дому как ребёнок!» Единственный россиянин, который сыграет на чемпионате мира

Воспитанник ЦСКА и «Локомотива» Гаэль Ондуа едет в Катар! И он будет единственным россиянином, который всё же сыграет на чемпионате мира в этом году — и неважно, что в составе сборной Камеруна.

Почему россиянин в камерунской сборной

Ондуа — этнический камерунец: он родился с столичном городе Яунде, где прожил до девяти лет. Потом с родителями переехал в Россию — его отец работал в посольстве в Москве и так полюбил страну, что связал с ней жизнь. Ондуа сам не понимает, как так вышло: папа, будучи дипломатом, много ездил, но именно в России почувствовал себя комфортнее всего. «От отца мне это чувство передалось — я тоже начал чувствовать, что иностранец может найти здесь дом», — рассказывал футболист.

Российский паспорт появился у Ондуа ещё в подростковом возрасте — второе гражданство он получил в том числе потому, что без него не мог выступать даже на первенстве Москвы (таков регламент — иностранцы могут тренироваться, но не играть).

Как Ондуа оказался в «Локомотиве»

В футбол Ондуа привёл отец, который болеет за «Локомотив» (ещё с тех пор, когда клуб брал первые трофеи в нулевых). Именно поэтому Гаэль оказался в академии «Локо» — в одной команде с Миранчуками, Аршаком Коряном и Виталием Лысцовым. Сначала он ездил на тренировки с Авиамоторной, а потом директор предложил ему жить в интернате. Там Ондуа сделал огромный рывок в изучении русского языка — помогали ему в этом и ребята из команды, и мама братьев Миранчуков, которая порой делала с ним домашние задания.

В интернате к Гаэлю отлично относились: называли его «наш мальчик» и всячески старались помочь. «В один из дней рождения, когда мне исполнилось 14 или 15 лет, мои родители находились в Камеруне, — рассказывал он. — И тогда мой первый тренер Сергей Полстянов забрал меня к себе домой: устроил праздник и подарил бутсы (качественных у меня тогда не было). Это был очень трогательный момент!».

После «Локомотива» Ондуа год пробыл в академии ЦСКА, успев даже дебютировать за основу в Кубке России: он заменил Александра Головина на 88-й минуте матча с дзержинским «Химиком». Но в клубе парень не задержался: в 2016-м перешёл в датскую команду «Вайле», оттуда, спустя год, в луганскую «Зарю». За полгода там Ондуа не сыграл ни одного матча и ушёл в «Анжи» на сезон, по окончании которого уехал в Европу, где до сих пор и играет — после двух лет в Швейцарии Ондуа подписал контракт с «Ганновером».

Как Ондуа оказался на ЧМ

Гаэль очень хотел выступать за сборную России — настолько, что раза три или четыре отказывал Камеруну: и когда играл в «Анжи», и этой зимой, когда команда готовилась к Кубку Африки.

«С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах, — рассказывал он. — К тому же Россия как страна дала мне больше всего — профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную — за всё то, что она для меня сделала».

Ондуа долго и терпеливо ждал хотя бы какого-то сигнала из сборной России — нужен/не нужен, интересен/не интересен. Но с той стороны было только молчание, поэтому, когда этой весной ему в очередной раз позвонили из сборной Камеруна, он отказываться уже не стал.

Так Ондуа попал в заявку команды, которая была на финишной прямой в борьбе за путёвку на чемпионат мира. Когда он летел на сборы, в наушниках слушал гимн Камеруна: как сам признавался, на тот момент знал его хуже российского. Но всё прошло замечательно: Гаэля тепло приняли в команде, пусть и не сразу — танец и песню, которые он исполнял при посвящении в команду, пришлось перетанцовывать, потому что при первом исполнении недоучил слова и не отточил движения. В этом нет ничего удивительного: в сборной Камеруна песни и танцы — важная часть обыденной жизни. По дороге на игру, например, все снимают наушники и вместе поют, аплодируя в такт — это заряжает и дарит хорошее настроение.

Гаэль дебютировал в домашней игре с Алжиром, выйдя на замену в конце второго тайма. Камерун проиграл 0:1, поэтому в ответном матче на выезде нужно было сделать всё возможное и невозможное, чтобы перевернуть ситуацию и выйти на ЧМ. В Алжире считали так же, поэтому Камеруну устроили не самый гостеприимный приём: болельщики расклеили по пути следования их автобуса плакаты с надписью «Добро пожаловать в ад!», ночью под окнами запускали фейерверки, а во время предматчевой разминки бросали на поле бутылки и даже сиденья.

Ондуа вышел в старте, мощно отбегав оба тайма и уже в концовке попросив замену из-за забившихся мышц. На тот момент камерунская сборная вела 1:0, но этого было мало для выхода на ЧМ (в африканском отборе ещё действует правило выездного гола). Всё решилось в последний момент — алжирцы уже думали, что вышли на чемпионат мира и расслабились, а камерунцы удачно этим воспользовались и забили за 40 секунд до финального свистка.

После этого его регулярно вызывали в сборную, но в октябре Ондуа получил небольшое повреждение, из-за чего вернулся в общую группу только в ноябре. Были некоторые опасения, что это может сказаться на его поездке на чемпионат мира, но они в итоге не оправдались: спустя неделю камерунская сборная объявила состав, который отправится в Катар, и Гаэль оказался в финальном списке.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того как объявили заявку, мы все плакали! Чемпионат мира — моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо ещё раз! Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нём. Даже отрастил непривычную для себя бороду — настолько было не до этого. Ура! Мечты сбываются», — сказал Ондуа.

Факты об Ондуа

У Ондуа девять братьев и сестёр. Он — четвёртый ребёнок по счёту, но из мальчиков самый старший.

Он единственный спортсмен в семье. Остальные учатся или работают в офисе.

Когда Гаэль получал паспорт, у него спросили, не хочет ли он получить отчество — так он из Гаэля Бэллы Ондуа стал Ондуа Гаэлем Нестеровичем.

Ондуа — православный. Его отец принял веру, а потом и он.

Он вегетарианец — не ест мясо больше пяти лет. В «Анжи» болельщики угощали его веганскими хинкали!

В родном камерунском городе Гаэль помогает детскому дому.

Вырос на песнях Юры Шатунова, «Бригаде» и советском кино.