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13:24 (мск), источник: Sports.Ru

«Россотрудничество» призвало россиян поддержать Сербию на ЧМ-2022: «Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших!»

«Россотрудничество» призвало поддержать сборную Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Сербия
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Источник: Sports.Ru

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» репостнуло публикацию «Русского дома» в Белграде.

«Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России не сыграет в Катаре в силу известных причин, но на турнире выступит сборная страны, где огромное большинство народа традиционно поддерживает нашу страну даже в самые непростые времена. Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале. Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов». — сказано в сообщении, опубликованном на русском и сербском языках.

Сербия на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

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