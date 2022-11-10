«Россотрудничество» призвало россиян поддержать Сербию на ЧМ-2022: «Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших!»

«Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России не сыграет в Катаре в силу известных причин, но на турнире выступит сборная страны, где огромное большинство народа традиционно поддерживает нашу страну даже в самые непростые времена. Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале. Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов». — сказано в сообщении, опубликованном на русском и сербском языках.