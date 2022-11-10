«Россотрудничество» призвало россиян поддержать Сербию на ЧМ-2022: «Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших!»
«Россотрудничество» призвало поддержать сборную Сербии на чемпионате мира в Катаре.
«Россотрудничество» призвало поддержать сборную Сербии на чемпионате мира в Катаре.
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» репостнуло публикацию «Русского дома» в Белграде.
«Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России не сыграет в Катаре в силу известных причин, но на турнире выступит сборная страны, где огромное большинство народа традиционно поддерживает нашу страну даже в самые непростые времена. Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале. Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов». — сказано в сообщении, опубликованном на русском и сербском языках.
Сербия на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.