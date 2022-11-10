Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира — 2022

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Последний раз немецкая сборная выигрывала мундиаль в 2014 году в Бразилии.