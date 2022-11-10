Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Монца
Футбол. Зарубежный
23:30
Реал
Кадис
Футбол. Зарубежный
9.11
Мальорка
Атлетико
10
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба английской сборной.

АнглияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Итоговая заявка сборной Англии:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Бен Уайт («Арсенал»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»).

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»).

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игроки «Зенита» показали руководству, что такое гражданское общество
Усику нельзя драться с Биволом. Россиянин сделает из украинца посмешище
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь