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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Бразилия
ЗенитЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

— Будешь ли следить за ЧМ-2022? За кого станешь болеть? Твои фавориты?

— Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении. Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были — Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Как Катар готовится к ЧМ
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