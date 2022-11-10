Аршавин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре

— Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении. Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были — Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной.