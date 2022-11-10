Криштиану Роналду примет участие в пятом для себя чемпионате мира по футболу

Всего в состав вошли 26 человек: вратари — Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия); защитники — Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити», Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ, Франция), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия); полузащитники — Жоау Пальинья («Фулхэм», Англия), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жуау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью («Бетис», Испания); нападающие — Андре Силва («Лейпциг», Германия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Фелиш («Атлетико», Испания), Рафаэл Леау («Милан», Италия), Рикарду Орта («Брага»).

Для Роналду предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере. В пяти чемпионатах мира принимали участие только мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус. Итальянец Джанлуиджи Буффон также был участником пяти чемпионатов мира, но сыграл в четырех из них.

Сборная Португалии выступит в группе H и проведет матчи против команд Ганы (24 ноября), Уругвая (26 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Лучшим результатом португальской сборной на чемпионатах мира является третье место на турнире 1966 года. На чемпионате мира 2018 года в России команда вышла в ⅛ финала, где уступила уругвайцам (1:2).