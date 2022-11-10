ФИФА запретила сборной Дании носить на ЧМ форму с лозунгом

Ранее Датский футбольный союз (DBU) объявил о том, что два спонсора национальной команды уберут свои логотипы с тренировочной формы, чтобы освободить на ней место для надписи о правах человека.

«Сегодня мы получили сообщение от ФИФА о том, что тренировочная форма с надписью “права человека для всех”, была отклонена по техническим причинам. Мы сожалеем об этом. Мы считаем, что данный лозунг является универсальным и не считается политическим призывом», — сказал президент DBU Якоб Йенсен.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Сборная Дании будет конкурировать в группе D с командами Франции, Австралии и Туниса.