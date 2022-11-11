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11:21 (мск), источник: Sport24

Суарес, Кавани, Вальверде и Нуньес попали в заявку сборной Уругвая на ЧМ в Катаре

Тренерский штаб сборной Уругвая огласил заявку команды на чемпионат мира в Катаре.

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Источник: AP 2022

В заявку из 26 футболистов вошли:

вратари — Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»);

защитники — Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Рональд Араухо («Барселона»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»);

полузащитники — Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мануэль Угарте («Спортинг»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»);

нападающие — Луис Суарес (без клуба), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио, («Атлетико Паранаэнсе»).

Источник: Социальные сети сборной Уругвая

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Уругвая сыграет в группе H с Ганой, Южной Кореей и Португалией.

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