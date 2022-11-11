Сборная США стала первой командой, прибывшей в Катар

Национальная команда США остановилась в отеле Marsa Malaz Kempinski на искусственном острове к северу от столицы Катара — Дохи. Некоторые из окончательного состава, в том числе капитан Кристиан Пулишич, остаются в Европе, где им ещё предстоит сыграть в национальных чемпионатах в эти выходные.