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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США стала первой командой, прибывшей в Катар

Сборная США стала первой из команд-участниц чемпионата мира по футболу, которая прибыла в Катар.

СШАЧемпионат мира: таблица и календарь
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Об этом сообщил Gulf News.

Национальная команда США остановилась в отеле Marsa Malaz Kempinski на искусственном острове к северу от столицы Катара — Дохи. Некоторые из окончательного состава, в том числе капитан Кристиан Пулишич, остаются в Европе, где им ещё предстоит сыграть в национальных чемпионатах в эти выходные.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками американцев по группе В будут команды Англии, Ирана и Уэльса. В 1-м туре США встретится с Уэльсом 21 ноября.

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