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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блаттер призвал исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что не допустил бы сборную Ирана до чемпионата мира, если бы он был главой организации.

ИранЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Ранее в Иране на протяжении нескольких недель происходили протесты и беспорядки. Протестующие обвинили полицию нравов в смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной из-за неправильного ношения головного платка. По официальной версии, у девушки произошел сердечный приступ во время допроса.

«Иран должен быть исключен из участников чемпионата мира. Думаю, это должен сделать кто-то из ФИФА, у кого хватит смелости. Но (президента ФИФА Джанни) Инфантино даже не может ответить журналистам. Он этого не хочет. Возможно, у него проблемы со слухом», — цитирует 86-летнего экс-главу ФИФА Blick.

Блаттер возглавлял ФИФА с 2008 по 2015 год. После в отношении швейцарского функционера было проведено расследование по обвинению в коррупции. В декабре 2015 года Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на восемь лет. Впоследствии дисквалификация была сокращена до шести лет, а в марте 2021 года он снова был отстранен на шесть лет восемь месяцев. Летом 2022 года Швейцарский суд города Беллинцона оправдал Блаттера по делу о мошенничестве. В октябре прокуратура Швейцарии заявила о подаче апелляции на оправдательный приговор.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана сыграет в группе В с командами США, Англии и Уэльса. Во время президентства Блаттера сборная Ирана ни разу не отстранялась от участия в чемпионатах мира: в 2010 году команда не прошла квалификацию, а в 2014 и 2018 годах покинула турнир по итогам группового этапа.

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