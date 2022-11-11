Блаттер призвал исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022

Ранее в Иране на протяжении нескольких недель происходили протесты и беспорядки. Протестующие обвинили полицию нравов в смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной из-за неправильного ношения головного платка. По официальной версии, у девушки произошел сердечный приступ во время допроса.

«Иран должен быть исключен из участников чемпионата мира. Думаю, это должен сделать кто-то из ФИФА, у кого хватит смелости. Но (президента ФИФА Джанни) Инфантино даже не может ответить журналистам. Он этого не хочет. Возможно, у него проблемы со слухом», — цитирует 86-летнего экс-главу ФИФА Blick.

Блаттер возглавлял ФИФА с 2008 по 2015 год. После в отношении швейцарского функционера было проведено расследование по обвинению в коррупции. В декабре 2015 года Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на восемь лет. Впоследствии дисквалификация была сокращена до шести лет, а в марте 2021 года он снова был отстранен на шесть лет восемь месяцев. Летом 2022 года Швейцарский суд города Беллинцона оправдал Блаттера по делу о мошенничестве. В октябре прокуратура Швейцарии заявила о подаче апелляции на оправдательный приговор.