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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мане включили в окончательный состав сборной Сенегала на чемпионат мира

Футболист «Баварии» Садио Мане, несмотря на травму, включен в окончательный состав сборной Сенегала на чемпионат мира 2022 в Катаре, сообщается в Twitter Федерации футбола Сенегала.

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Источник: AP 2022

Мане получил травму головки малоберцовой кости правой ноги в матче чемпионата Германии против «Вердера» (6:1). В ближайшие дни 30-летний форвард пройдет дополнительные обследования. Врач сборной Сенегала Мануэль Афонсу вылетел в Мюнхен, чтобы оценить степень серьезности травмы. В среду издание L'Equipe сообщило, что Мане из-за травмы не сможет сыграть на чемпионате мира.

Источник: Федерация футбола Сенегала

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала на турнире сыграет в группе A с командами Катара, Эквадора и Нидерландов. В списке из 26 игроков, оглашенном главным тренером команды Алиу Сиссе, не нашлось места нападающему московского «Спартака» Кейта Бальде.

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