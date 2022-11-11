Мане включили в окончательный состав сборной Сенегала на чемпионат мира

Мане получил травму головки малоберцовой кости правой ноги в матче чемпионата Германии против «Вердера» (6:1). В ближайшие дни 30-летний форвард пройдет дополнительные обследования. Врач сборной Сенегала Мануэль Афонсу вылетел в Мюнхен, чтобы оценить степень серьезности травмы. В среду издание L'Equipe сообщило, что Мане из-за травмы не сможет сыграть на чемпионате мира.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала на турнире сыграет в группе A с командами Катара, Эквадора и Нидерландов. В списке из 26 игроков, оглашенном главным тренером команды Алиу Сиссе, не нашлось места нападающему московского «Спартака» Кейта Бальде.