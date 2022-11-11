Нидерланды представили окончательный состав на чемпионат мира в Катаре
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал определился с окончательным составом оранжевых на чемпионат мира в Катаре.
НидерландыЧемпионат мира: таблица и календарь
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал определился с окончательным составом оранжевых на чемпионат мира в Катаре.
Об этом сообщила пресс-служба команды.
Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Пасвер («Аякс»);
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Жереми Фримпонг («Байер»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Стивен Бергёйс, Кеннет Тейлор (оба — «Аякс»), Тён Копмейнерс, Мартен де Рон (оба — «Аталанта»), Коди Гакпо, Ксави Симонс (оба — ПСВ);
Нападающие: Депай, Бергвейн, Янссен, Люк де Йонг, Ланг, Вегорст.