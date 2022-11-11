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15:03 (мск), источник: Sport24

Оглашена заявка сборной Испании на ЧМ-2022. Серхио Рамос на турнир не поедет

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку национальной команды на ЧМ-2022.

Испания
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Источник: Reuters

В списке вызванных игроков не оказалось защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса и вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Вратари: Симон, Санчес, Райя.

Защитники: Карвахаль, Аспиликуэта, Гарсия, Гильямон, Пау Торрес, Лапорт, Альба, Гайя.

Полузащитники: Бускетс, Родри, Гави, Карлос Солер, М. Льоренте, Педри, Коке.

Нападающие: Ферран Торрес, Нико Уильямс, Ереми Пино, Мората, Асенсио, Сарабия, Олмо, Ансу Фати.

На чемпионате мира в Катаре сборная Испании выступит в группе Е, где ее соперниками будут команды Коста-Рики, Германии и Японии.

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