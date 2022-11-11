Оглашена заявка сборной Испании на ЧМ-2022. Серхио Рамос на турнир не поедет

В списке вызванных игроков не оказалось защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса и вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

На чемпионате мира в Катаре сборная Испании выступит в группе Е, где ее соперниками будут команды Коста-Рики, Германии и Японии.