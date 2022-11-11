Оглашена заявка сборной Испании на ЧМ-2022. Серхио Рамос на турнир не поедет
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку национальной команды на ЧМ-2022.
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку национальной команды на ЧМ-2022.
В списке вызванных игроков не оказалось защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса и вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
Вратари: Симон, Санчес, Райя.
Защитники: Карвахаль, Аспиликуэта, Гарсия, Гильямон, Пау Торрес, Лапорт, Альба, Гайя.
Полузащитники: Бускетс, Родри, Гави, Карлос Солер, М. Льоренте, Педри, Коке.
Нападающие: Ферран Торрес, Нико Уильямс, Ереми Пино, Мората, Асенсио, Сарабия, Олмо, Ансу Фати.
На чемпионате мира в Катаре сборная Испании выступит в группе Е, где ее соперниками будут команды Коста-Рики, Германии и Японии.