В Сербии поблагодарили Россию за поддержку сборной на ЧМ-2022

Представительство Россотрудничества в Сербии — Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» ранее призвало россиян болеть за сборную команду Сербии на Чемпионате мира по футболу в этом году. РЦНК разместил в соцсетях видеоролик на русском языке с кадрами сербских футболистов и съемками поддержки сербскими болельщиками России на стадионах и улицах. Любители футбола из Сербии известны по развертыванию на трибунах в ходе матчей огромных российских флагов и лозунгов в поддержку России, хоровым исполнением «Катюши» и других русских народных песен и патриотически-антинатовским настроем. В ролике отмечается, что два народа объединяют одни цвета национального флага и общая для русских и сербов православная вера.

Генсек спортивного общества «Црвена Звезда» в разговоре с РИА Новости напомнил, что пять лет назад подписан протокол о его сотрудничестве с «Русским домом» для создания и развития связей и сотрудничества «более чем чисто спортивных» и в последние 5−6 лет в РЦНК прошел ряд значимых мероприятий, на которых присутствовали высокопоставленные руководители «Црвене Звезды» и ее болельщики.

«Русский дом» был и является адресом, на котором обмениваются положительным опытом и эмоциями с «Црвеной Звездой». Мы сейчас в ситуации, когда сборная Сербии будет выступать на ЧМ-2022 в Катаре с хорошими шансами, наша команда оставила отличное впечатление в квалификации. Что касается этого призыва к болельщикам — мы уверены, что Сербия получит чудесную эмоциональную поддержку России и всех, кто ценит то, что «Црвена Звезда» и весь сербский футбол сделали", — заявил агентству Аврамович.

«Мы знаем, что это чувство намного глубже, сильнее и является частью идентичности Сербии и России, и сейчас еще одним красивым способом мы будем лучше связаны. Эта поддержка будет значимой, ее можно будет ощутить и увидеть. Верно и то, что сборная Сербии будем иметь много болельщиков, которые физически не находятся здесь, но в виртуальном пространстве она будет очень заметна», — подчеркнул генсек спортивного общества «Црвена Звезда».