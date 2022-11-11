Опубликован окончательный состав сборной Сербии на ЧМ-2022
Сборная Сербии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.
СербияЧемпионат мира: таблица и календарь
Сборная Сербии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.
Об этом сообщила пресс-служба команды.
Вратари: Марко Дмитрович, Предраг Райкович, Ваня Милинкович-Савич;
Защитники: Стефан Митрович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Милош Велькович, Филип Младенович, Страхиня Эракович, Срджан Бабич;
Полузащитники: Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Марко Груич, Филип Костич, Урош Рачич, Неманья Максимович, Иван Илич, Андрия Живкович, Дарко Лазович;
Нападающие: Душан Тадич, Александр Митрович, Душан Влахович, Филип Джуричич, Лука Йович, Неманья Радоньич.