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16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликован окончательный состав сборной Сербии на ЧМ-2022

Сборная Сербии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.

СербияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Об этом сообщила пресс-служба команды.

Итоговая заявка сборной Сербии:

Вратари: Марко Дмитрович, Предраг Райкович, Ваня Милинкович-Савич;

Защитники: Стефан Митрович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Милош Велькович, Филип Младенович, Страхиня Эракович, Срджан Бабич;

Полузащитники: Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Марко Груич, Филип Костич, Урош Рачич, Неманья Максимович, Иван Илич, Андрия Живкович, Дарко Лазович;

Нападающие: Душан Тадич, Александр Митрович, Душан Влахович, Филип Джуричич, Лука Йович, Неманья Радоньич.

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