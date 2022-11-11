Гави — самый юный игрок в истории сборной Испании, попавший в заявку на ЧМ или Евро
11 ноября главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил заявку команды на чемпионат мира в Катаре.
Испания
БарселонаЧемпионат мира: таблица и календарь
11 ноября главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил заявку команды на чемпионат мира в Катаре.
В числе 26 вызванных игроков оказался полузащитник «Барселоны» Гави.
18-летний хавбек стал самым юным футболистом в истории сборной Испании, включенным в заявку на чемпионат мира или чемпионат Европы.
До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который поехал на ЧМ-2006 через месяц после своего 19-го дня рождения.