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16:41 (мск), источник: Sport24

Гави — самый юный игрок в истории сборной Испании, попавший в заявку на ЧМ или Евро

11 ноября главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил заявку команды на чемпионат мира в Катаре.

Испания
БарселонаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В числе 26 вызванных игроков оказался полузащитник «Барселоны» Гави.

18-летний хавбек стал самым юным футболистом в истории сборной Испании, включенным в заявку на чемпионат мира или чемпионат Европы.

До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который поехал на ЧМ-2006 через месяц после своего 19-го дня рождения.

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