Бывший футболист «Зенита» Паредес вошел в состав сборной Аргентины на чемпионат мира

В заявку из 26 человек включены вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Херонимо Рульи («Вильярреал», Испания), Франко Армани («Ривер Плейт»); защитники: Науэль Молина («Атлетико», Испания), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба — «Севилья», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Херман Песселья («Бетис», Испания), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания); полузащитники: Алехандро Гомес («Севилья», Испания), Родриго де Пауль («Атлетико», Испания), Леандро Паредес («Ювентус», Италия), Эсекиэль Паласиос («Байер», Германия), Алексис Макаллистер («Брайтон», Англия), Гидо Родригес («Бетис», Испания), Энцо Фернандес («Бенфика», Португалия), Николас Гонсалес («Фиорентина», Италия); нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», Франция), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба — «Интер», Италия), Анхель Ди Мария («Ювентус», Италия), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Пауло Дибала («Рома», Италия). Главным тренером команды является Лионель Скалони.

Паредесу 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, после чего перешел в ПСЖ, с которым трижды выиграл чемпионат Франции и дважды стал обладателем кубка страны. В августе 2022 года на правах аренды перешел в «Ювентус». В составе сборной Аргентины является обладателем Кубка Америки 2021 года.

Месси семь раз получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. За сборную Аргентины он провел 164 матча, в которых забил 90 голов и отдал 51 передачу. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября). Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.