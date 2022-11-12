20 звезд, которых не взяли на ЧМ-2022. Не нашлось места даже Рамосу и Фирмино

Луис Энрике назвал состав сборной Испании на чемпионат мира-2022. В финальной заявке 26 футболистов.

Главная неожиданность — невызов на ЧМ Серхио Рамоса. Защитник в отличной форме, но места в команде Энрике ему не нашлось. В «ПСЖ» уже отреагировали — Ашраф Хакими написал в твиттере: «Серхио Рамос — лучший защитник мира».

Рамос — не единственная крупная фигура, которая пропустит ЧМ исключительно из-за выбора тренера. Вот еще 19 аналогичных случаев.

Давид Де Хеа и Кепа Аррисабалага (Испания)

Вратарей сборной Испании можно объединить: оба проводят хороший сезон, но совершенно не нужны Энрике — он доверяет тройке Симон-Санчес-Райя, даже когда кипер «Атлетика» проводил ужасный сезон. Зато подходит под запросы тренера: игра ногами и уверенные выходы из ворот.

Серхио Рамос (Испания)

Казалось, Серхио Рамос завершил карьеру в сборной — но его просто не вызывал Луис Энрике. «Я могу поговорить о Рамосе, но я включил в этот список из 25 игроков лучших на данный момент. Вне всяких сомнений, Серхио может вернуться в команду», — отвечал тренер в сентябре. Видимо, это был вежливый отказ.

Тиаго Алькантара (Испания)

Тиаго много пропустил на старте сезона, но в последнее время регулярно играл за «Ливерпуль». Хотя, кажется, Энрике все решил еще в 2021-м: после Евро у Тиаго 0 вызовов в сборную.

Марк Кукурелья (Испания)

Марк сражался за место не только с Альбой и Гайя, но и с ворвавшимся в основу «Барсы» Алексом Бальде. В итоге Энрике взял ветеранов, а молодых оставил дома. Еще успеют съездить на крупные турниры.

Джейдон Санчо (Англия)

С Джейдоном все закономерно: он выпал из основы «Юнайтед» (из-за формы прежде всего, хотя было и небольшое повреждение).

Фикайо Томори (Англия)

Саутгейт все объяснил: «Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших». Почти не игравший Харри Магуйар лучше основного защитника из чемпионского «Милана».

Тэмми Абрахам (Англия)

Тэмми — король нереализованных моментов: англичанин только в Серии А набил на 7 xG (данные Understat), а забил всего трижды. В реалиях короткого турнира держать такого расточительного форварда не выгодно.

Джеймс Уорд-Проуз (Англия)

Капитан «Саутгемптона» проводит слабый сезон — как и вся команда: 2+1 в 15 матчах за клуб.

Матс Хуммельс (Германия)

Флик ни разу не вызывал Матса, поэтому надежды на попадание в заявку почти не было. Грустно: защитник «Боруссии» проводит очень сильный сезон.

Робин Гозенс (Германия)

Робин все-таки не выиграл конкуренцию у Федерико Димарко: итальянец — основной в «Интере», немец выходит только когда нужно освежить фланги.

Ферлан Менди (Франция)

Логичных причин для невызова Ферлана нет — есть только безумная версия журналистов. Менди был в оригинальной заявке Франции (это подтверждали инсайды) — но после звонка Флорентино Переса защитника поменяли на Камавингу.

Антони Марсьяль (Франция)

Несмотря на космическую реализацию (в этом сезоне у Марсьяля 4 гола после 4 ударов), большую часть времени Тони лечился, а потому от идеальной формы слишком далек. Подвинуть кого-то из безумной атаки Франции было бы нереально.

Виссам Бен-Йеддер и Мусса Диаби (Франция)

Как и в случае с Марсьялем, все решила конкуренция с мощным нападением сборной. И опыт вызванных: у Бен-Йеддера 19 матчей в сборной (3 гола), у Диаби — 8 (и ноль забитых).

Донни Ван де Бек (Нидерланды)

Форму нидерландца лучше всех объяснил тренер в клубе: «Аренда для него не имеет смысла. Либо он борется и улучшает свою игру в атмосфере конкуренции, либо он уходит».

Свен Ботман (Нидерланды)

Свен пропустил только 2 матча АПЛ в этом сезоне — в том числе благодаря его игре «Ньюкасл» пока что пропустил меньше всего голов в лиге (11 — столько же у «Арсенала»). Но для попадания в компанию к Ван Дейку, де Лигту, Тимберу, Блинду, Аке и-де Врею этого оказалось недостаточно.

Райан Гравенберх (Нидерланды)

Против юного нидерландца сыграло игровое время: 500 минут во всех турнирах после перехода за «Баварию» — сам Райан ждал другого. «Да, честно говоря, это так. Я хочу играть, но тренер выбирает других футболистов. Надеялся, что буду получать больше минут, но нужно сохранять спокойствие», — жаловался он в сентябре.

Луи предупреждал еще летом, что отцепит тех, кто мало играет — так отговорил Тимбера от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Роберто Фирмино (Бразилия)

После слабого сезона-2021/22 форвард «Ливерпуля» расцвел в этом (8+4 в 20 матчах) — больше, чем у конкурентов по атаке в сборной. Но в Бразилии, видимо, смотрят на место в таблице. Вот так, например, Тите объяснил включение Мартинелли: «Нам нравится агрессивность Габриэла. Он один из лучших игроков “Арсенала”, лидера АПЛ».

Ренату Саншеш (Португалия)

Ренату был в расширенном составе сборной, но до финальной заявки не добрался. Неудивительно — за «ПСЖ» он практически не играет. За почти три месяца в Париже так и не провел ни одного полного матча в Лиге 1.