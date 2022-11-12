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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар обозначил своих фаворитов ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказал своё мнение по поводу фаворитов грядущего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Бразилия
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Источник: Reuters

30-летний форвард выделил сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Бразилия попала в группу G и встретится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Франция на групповом этапе сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса, Аргентина — Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей, Германия — Японией, Испанией и Коста-Рикой, Англия — Ираном, США и Уэльсом, Бельгия — Канадой, Марокко и Хорватией.

Стоит отметить, что само издание выразило скепсис касательно признания команды «трёх львов» в качестве одного из претендентов на золотые медали турнира в связи с большим количеством проблем из-за травм и не самой лучшей формой после Евро-2020.

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