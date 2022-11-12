Неймар обозначил своих фаворитов ЧМ-2022

30-летний форвард выделил сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Бразилия попала в группу G и встретится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Франция на групповом этапе сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса, Аргентина — Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей, Германия — Японией, Испанией и Коста-Рикой, Англия — Ираном, США и Уэльсом, Бельгия — Канадой, Марокко и Хорватией.