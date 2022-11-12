Экономика ЧМ по футболу: Катар потратил на турнир $220 млрд, ФИФА получит чистую прибыль $3 млрд

Операционные расходы во время проведения чемпионата мира возьмет на себя Международная федерация футбола (ФИФА). Их общая сумма составит $1,7 млрд. Самой крупной статьей расходов станет выплата призовых участникам чемпионата в размере $440 млн. Чемпион мира получит $42 млн, а каждой команде гарантированы $9 млн.

Другие существенные расходы — на организацию телетрансляций ($247 млн) и управление персоналом ($207 млн).

По прогнозам, доходы ФИФА составят $4,7 млрд, а чистая прибыль $3 млрд. Из этой суммы федерация заберет 10% на собственные нужды, а остальные средства распределит между более чем 200 национальными федерациями.

А вот о прибыли организаторов турнира говорить не приходится. По данным СМИ, Катар потратил не менее $220 млрд на подготовку к чемпионату мира. Из них около $10 млрд приходится на строительство восьми стадионов. Остальные средства были потрачены на транспортную, гостиничную, телекоммуникационную и охранную инфраструктуру, включая $36 млрд на систему метро для большой Дохи, новый аэропорт, масштабное дорожное строительство и возведение более 100 отелей.

Понятно, что часть этих инвестиций хоть и связана с чемпионатом мира, но вносит долгосрочный вклад в развитие страны. Хотя некоторые из них имеют не очень высокий приоритет. Так, ветка метро, связывающая два стадиона Дохи, решит транспортную проблему во время турнира, но будет не особенно нужна после него. Явно не понадобится и такое количество отелей. Будут демонтированы несколько стадионов.

В 2022 г. ВВП Катара составит около $180 млрд. Катар получил Кубок мира еще в 2010 г., поэтому в среднем на чемпионат мира было потрачено $18,3 млрд в год — более 10% ВВП страны. Это было бы эквивалентно расходам США в размере $2,3 трлн в течение 12 лет.

От приема гостей Катар может рассчитывать на доходы в размере $1,5−2 млрд. Ожидается, что страну посетит около 1,3 млн туристов.