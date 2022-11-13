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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Впервые с 1998 года на ЧМ не будет ни одного игрока из украинской Премьер-лиги

Ни один футболист из чемпионата Украины не примет участия в чемпионате мира в Катаре, сообщает Суспільне Спорт.

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Источник: Reuters

В последний раз ни одного игрока из УПЛ не выступало на чемпионате мира в 1998 году.

Представители УПЛ на чемпионатах мира:

  • 1994, 1998 — нет игроков;
  • 2002 — два игрока (оба в составе Нигерии);
  • 2006 — 27 игроков (19 — в составе Украины, по три — в Хорватии, а также Сербии и Черногории, два — в Польше);
  • 2010 — один игрок (в Нигерии);
  • 2014 — девять игроков (четыре — в Хорватии, по одному — в Бразилии, Нигерии, Португалии, Нидерландах, Боснии и Герцеговине);
  • 2018 — три игрока (два — в Бразилии, один — в Хорватии);
  • 2022 — нет игроков.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Церемония открытия состоится 20 ноября. В дебютном матче национальная команда Катара встретится с Эквадором.

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