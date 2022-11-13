Впервые с 1998 года на ЧМ не будет ни одного игрока из украинской Премьер-лиги
Ни один футболист из чемпионата Украины не примет участия в чемпионате мира в Катаре, сообщает Суспільне Спорт.
Чемпионат мира: таблица и календарь
Ни один футболист из чемпионата Украины не примет участия в чемпионате мира в Катаре, сообщает Суспільне Спорт.
В последний раз ни одного игрока из УПЛ не выступало на чемпионате мира в 1998 году.
Представители УПЛ на чемпионатах мира:
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Церемония открытия состоится 20 ноября. В дебютном матче национальная команда Катара встретится с Эквадором.