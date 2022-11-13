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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аль-Муваллада исключили из сборной Саудовской Аравии на ЧМ из-за допинга

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий Фахад аль-Муваллад исключен из состава сборной Саудовской Аравии по футболу на чемпионат мира в Катаре, сообщает AFP со ссылкой на заявление Федерации футбола Саудовской Аравии.

Саудовская АравияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В феврале у аль-Муваллада был обнаружен фуросемид, он был дисквалифицирован на 18 месяцев, но позднее, по данным саудовских СМИ, срок дисквалификации был существенно сокращен, и игрок мог поехать на чемпионат мира. Из-за этого Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд, который пока еще не вынес решения по игроку. Нападающий был выведен из состава команды в качестве «меры предосторожности». Место аль-Муваллада в сборной на чемпионате мира займет Наваф аль-Абед.

Аль-Мувалладу 28 лет, за сборную он провел 57 матчей, забил 13 мячей. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе С с командами Аргентины, Польши и Мексики.

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