Аль-Муваллада исключили из сборной Саудовской Аравии на ЧМ из-за допинга

В феврале у аль-Муваллада был обнаружен фуросемид, он был дисквалифицирован на 18 месяцев, но позднее, по данным саудовских СМИ, срок дисквалификации был существенно сокращен, и игрок мог поехать на чемпионат мира. Из-за этого Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд, который пока еще не вынес решения по игроку. Нападающий был выведен из состава команды в качестве «меры предосторожности». Место аль-Муваллада в сборной на чемпионате мира займет Наваф аль-Абед.