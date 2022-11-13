Аль-Муваллада исключили из сборной Саудовской Аравии на ЧМ из-за допинга

В феврале у аль-Муваллада был обнаружен фуросемид, он был дисквалифицирован на 18 месяцев, но позднее, по данным саудовских СМИ, срок дисквалификации был существенно сокращен, и игрок мог поехать на чемпионат мира. Из-за этого Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд, который пока еще не вынес решения по игроку. Нападающий был выведен из состава команды в качестве «меры предосторожности». Место аль-Муваллада в сборной на чемпионате мира займет Наваф аль-Абед.
Аль-Мувалладу 28 лет, за сборную он провел 57 матчей, забил 13 мячей. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе С с командами Аргентины, Польши и Мексики.