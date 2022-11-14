Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.11
Монако
Марсель
23
Футбол. Зарубежный
13.11
Ювентус
Лацио
30
Футбол. Премьер-лига
13.11
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13.11
Милан
Фиорентина
21
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Дании опубликовала окончательный состав на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Дании определился с окончательным составом команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

ДанияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия), Фредерик Реннов («Унион», Германия);

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю», Дания), Александр Бах («Бенфика», Португалия),

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия), Роберт Сков («Хоффенхайм», Германия).

Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген», Дания), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Юссуф Поульсен («Лейпциг», Германия).

Дания на чемпионате мира-2022 выступит в одной группе с Тунисом, Францией и Австралией.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь